- CFR Cluj a remizat pe teren propriu, scor 1-1 cu Adana Demirspor in meciul tur al „dublei” din turul al doilea preliminar al UEFA Conference League, iar turcii au provocat un scandal la finalul partidei.Cristi Balaj a dezvaluit la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI ca turcii au pus presiune pe arbitru…

- Conference League 2023. Echipa CFR Cluj a incheiat la egalitate joi, pe teren propriu, scor 1-1, cu formatia turca Adana Demirspor, in prima mansa din turul al doilea de calificare in Conference League.

- CFR Cluj și Adana Demirspor au remizat, joi, pe stadionul „Dr. Constantin Radulescu”, scor 1-1, in prima manșa a turului II preliminar din Conference League. CFR Cluj a deschis scorul in minutul 6 prin Betancor. Scorul final a fost stabilit de Stambouli, in minutul 77. Returul este programat la data…

- CFR Cluj - Adana Demirspor, meci contand pentru prima mansa a turului al doilea din Conference League, este programat, joi, 27 iulie, de la ora 20:30, pe Stadionul Dr. Constantin Radulescu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1 si Prima Sport 1.

- CFR Cluj debuteaza joi in cupele europene și o intalnește de la 20:30 pe Adana Demirspor. Antrenorul „feroviarilor” este optimist pentru șansa echipei, chiar daca doi jucatori sunt accidentați.

- Fostul mare atacant olandez Patrick Kluivert (46 de ani) ar fi foarte aproape de a prelua banca tehnica a formației turce Adana Demirspor, adversara celor de la CFR Cluj din turul 2 preliminar al UEFA Conference League. Turcii au ramas fara antrenor dupa ce italianului Vincenzo Montella (49 de ani)…

- Turcii anunța ca Razvan Lucescu (54 de ani) ar fi pe lista celor de la Adana Demirspor, locul 4 in sezonul precedent. Din iulie 2021 pe banca grecilor de la PAOK Salonic, Razvan Lucescu ar fi curtat de turcii de la Adana Demirspor, formație care a incheiat sezonul trecut pe locul 4 și va juca in preliminariile…

