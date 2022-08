Stiri pe aceeasi tema

- Invinsa in tur, 1-2, FCSB s-a calificat dramatic in grupele Conference League, dupa 3-1 cu Viking. Viking - FCSB 1-3 - Detalii AICICFR Cluj - Maribor 1-0 - Detalii AICIHapoel Beer Sheva - CSU Craiova - 1-1 (4-3 la penalty-uri) - Detalii AICI La finalul partidei, Gigi Becali, patronul FCSB, a declarat…

- CFR Cluj și FCSB s-au calificat in grupele Conference League, grație a doua victorii la limita in play-off, și iși asigura bugetul pentru noul sezon. Viking - FCSB 1-3 - Detalii AICICFR Cluj - Maribor 1-0 - Detalii AICI Pentru campioana și vicecampioana Romaniei, calificarea in grupele europene inseamna…

- FCSB a caștigat cu 3-1 la Stavanger, in fața a 15.000 de spectatori, și a intors rezultatul din tur. Bucureștenii s-au calificat dupa o lunga așteptare in grupele unei competiții europene.

- Formatia CFR Cluj s-a calificat, joi, in grupele Conference League, trecand in play-off de echipa slovena Maribor, scor 1-0 in mansa secunda, disputata pe teren propriu. In tur, scorul a fost 0-0. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- CFR Cluj primește joi, de la 20:00, vizita lui Maribor, in returul play-off-ului Conference League. Caștigatoarea va merge in grupele competiției. CFR Cluj - Maribor se joaca joi, de la ora 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...

- CFR Cluj - Maribor, manșa secunda din play-off-ul Conference League, va fi transmisa la TV de Digi Sport și Prima Sport. CFR Cluj - Maribor se joaca joi, de la ora 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.roIn tur, partida din Slovenia s-a terminat 0-0 Cele doua televiziuni vor transmite astfel și partida…

- CFR Cluj a remizat cu Maribor, scor 0-0, in prima manșa din play-off-ul Conference League. Daniel Niculae, președintele lui Rapid, e sigur ca echipa lui Petrescu se va califica in grupe. Returul va avea loc joi, 25 august, de la ora 20:00. Caștigatoarea merge in grupele Conference League. La fel ca…

- Echipele moldovenești și-au aflat posibilii adversari din turul doi preliminar al UEFA Champions League și UEFA Conference League, sezonul 2022/23. In cazul in care va trece in primul turul preliminar al Champions League de Zrinjski (Bosnia și Herțegovina), Sheriff Tiraspol va juca impotriva ciștigatoarei…