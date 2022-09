CFR Cluj l-a transferat pe Adrian Păun la Hapoel Beer Sheva Venit la CFR Cluj inca din perioada junioratului, Paun a bifat peste 300 de meciuri in tricoul alb-visiniu si a devenit unul dintre cei mai iubiti jucatori de la echipa clujeana, reusind sa marcheze de 29 de ori. "Ii multumim pentru intreaga munca depusa in tricoul echipei noastre si ii dorim multa bafta la noua sa echipa!", a adaugat CFR Cluj. Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

