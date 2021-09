Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a ratat calificarea in grupele Europa League. In manșa secunda a play-off-ului, campioana Romaniei a fost invinsa de Steaua Roșie, scor 1-2, intr-un meci disputat joi seara, in Gruia. In tur, scorul a fost 4-0 pentru echipa din Belgrad, astfel ca sarbii vor participa in grupele Europa League,…

- PRO TV va transmite in urmatorii trei ani meciurile din Europa League și nou-inființata Conference League, competiție unde CFR Cluj e deja calificata in grupe. Drepturile au fost cumparate pentru urmatorii trei ani, meciurile urmand sa fie transmise de PRO TV și Pro X. anunța Pagina de Media. Mai…

- CFR Cluj a emis, joi, un comunicat de presa in care precizeaza ca Marius Sumudica are parte de toata sustinerea conducerii clubului si a actionariatului. “Ca urmare a ultimelor informatii aparute in presa, dorim sa facem urmatoarele precizari: Conducerea clubului CFR 1907 Cluj nu a luat in considerare…

- Suporterii lui FCSB din Peluza Nord au reacționat dupa meciul favoriților cu UTA, scor 1-1, și declarațiile patronului Gigi Becali, care a spus clar ca va continua sa dicteze toate schimbarile de la nivelul echipei. Fanii au concluzionat ca „unicul dușman al echipei se afla in loja”, in persoana lui…

- U Cluj și-a prezentat noul echipament pentru sezonul 2021 - 2022, pe care il va folosi in deplasare. Șortul este alb, iar tricoul este roșu, ceea ce a atras critici din pareta unora dintre fani.Suporterii spun ca echipamentul U Cluj este alb- negru, nu roșu, care seamana cu echipamentul rivalilor din…

- CFR Cluj a trecut cu 4-1 la general de Lincoln Red Imps in turul doi preliminar din Liga Campionilor și are asigurata prezența in grupele Conference League. Toate detaliile despre CFR Cluj - Lincoln Red Imps, AICI! CFR va juca in turul 3 preliminar UCL cu invingatoarea dintre Young Boys Berna și Slovan…

- CFR Cluj s-a chinuit cu Lincoln Red Imps, campioana Gibraltarului (2-1), iar fanii „feroviarilor” au inceput sa-și piarda rabdarea cu Marius Șumudica. Daca trece de turul 2, CFR Cluj o va infrunta mai departe pe Slovan Bratislava sau Young Boys. Meciurile din turul 3 preliminar vor avea loc pe 3/4 august,…

- CFR Cluj (Champions League), FCSB, CSU Craiova și Sepsi (Conference League) intra de luna urmatoare in focul preliminariilor europene. Din cauza pandemiei, niciuna dintre formațiile romanești nu va putea fi incurajata in deplasari de catre suporterii din țara. Deși tribunele se deschid incetul cu incetul…