Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, incepand cu ora 13:00, la sediul UEFA va avea loc tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, in care campioana Romaniei, CFR Cluj, ar putea participa. Sediul UEFA de la Nyon va gazdui astazi tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. In urne se vor…

- Daca trece de Borac Banja Luka, CFR Cluj va juca in turul II preliminar al Ligii Campionilor impotriva lui Lincoln Red Imps, campioana Gibraltarului. Manșa secunda dintre Borac Banja Luka și CFR Cluj este liveTEXT AICI! Lincoln Red Imps a obținut astazi cea mai mare victorie din istorie in cupele…

- La randul lor, FCSB, CSU Craiova și Sepsi Sf. Gheorghe iși vor afla adversarele din turul 2 preliminar al Conference League. Tragerea la sorți este programata miercuri, 16 iunie, de la ora 14:30. Detalii, pe realitateasportiva.net .

- CFR Cluj iși afla azi posibila adversara din turul al doilea din preliminariile Champions League. Tragerea la sorți are loc de la ora 14:0 și va fi live pe GSP.ro. Meciurile din turul II din preliminariile UEFA Champions League vor avea loc pe 20/21 și 27/28 iulie. In turul I al preliminariilor, CFR…

- CFR Cluj, campioana Romaniei pentru al patrulea an la rand, și-a aflat adversara din turul I preliminar al Champions League. „Feroviarii” se vor duela cu Borac Banja Luka, locul 1 in ultimul sezon din Bosnia.

- CFR Cluj, campioana Romaniei pentru al patrulea an la rand, iși afla astazi, de la ora 13:00, adversara din turul I preliminar al Champions League. Turul 1 Champions League se va disputa in perioada 6/7-13/14 iulie. CFR Cluj e cap de serie și va juca impotriva uneia dintre urmatoarele formații: HJK Helsinki -…

- CFR Cluj și-a aflat cele 4 posibile adversare din turul I preliminar Champions League. Tragerea la sorți are loc marți, de la ora 13:00. CFR Cluj e cap de serie și va juca impotriva uneia dintre urmatoarele formații: Helskinki (Finlanda) Connah's Quay Nomads (Țara Galilor) Borac Banja Luka (Bosnia) Mura…

- Marți va fi o zi foarte importanta pentru CFR Cluj, pentru ca echipa ardeleana iși va afla adversara din primul tur preliminar a celei mai importante competiții intercluburi europene.Formația din Gruia va fi cap de serie in turul I, dar și in turul al doilea, in cazul in care va merge mai departe dupa…