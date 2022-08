CFR Cluj, învinsă categoric de Farul. Echipa lui Hagi e ocupă primul loc în Superligă (Video) Farul Constanta a invins campioana CFR Cluj cu scorul de 3-1, duminica seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a saptea a Superligii. Malele a marcat in minutul 6, dar dupa consultarea arbitrajului video, Radu Petrescu a dictat penalty pentru un hent care a precedat golul, marcat din offside. Malele a transformat de la punctul cu var, deschizand scorul pentru gazde. Farul a egalat in minutul 35 prin Alexi Pitu, din pasa lui Dragos Nedelcu. Gheorghe Hagi l-a introdus la pauza pe Louis Munteanu, care a marcat de doua ori. In minutul 63, fostul jucator al Fiorentinei a inscris pentru 2-1, in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

