- Dinamo este matematic in play-out dupa ce a cedat pe teren propriu impotriva celor de la FC Argeș, scor 1-2. Cronica meciului Dinamo - FC Argeș 1-2, AICI FC Argeș, revelația sezonului regulat, a mai facut o victima in drumul catre play-off. „Cainii roșii” au cedat și in fața piteștenilor și au ajuns…

- FC Voluntari și Dinamo au remizat, scor 1-1, in ultimul duel al rundei #26 din Liga 1. Steliano Filip (26 de ani, fundaș stanga) nu e mulțumit de rezultatul obținut. „Nu ne ajuta cu nimic acest egal. Din pacate, nu am stiut sa tinem de rezultat. Am avut 1-0, am controlat jocul, dar degeaba. Nu pot…

- Deian Sorescu (23 de ani) a comentat victoria lui Dinamo cu FCSB, scor 1-0. „Cainii roșii” s-au calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Totul despre Dinamo - FCSB 1-0, AICI „Ne-am dorit foarte mult victoria, ne-am revanșat dupa meciul din campionat. Ne dorim foarte mult Cupa, am trecut…

- Craiova - Dinamo se joaca azi, de la 21:00, in derby-ul etapei a 22-a din Liga 1. Oltenii pornesc cu prima șansa și cauta victoria care i-ar apropia de FCSB și CFR Cluj, rivalele la titlu din acest sezon. Dinamo continua programul infernal din aceasta perioada. Dupa derby-ul cu FCSB, pierdut cu 1-0,…

- Dinamo nu are rival in Romania. A caștigat al 16-lea meci al sezonului, 28-23 cu CSM Focșani. Potaissa Turda a invins Steaua, 28-26, dar ”militarii” se plang de arbitraj Etapa și victoria pentru Dinamo. Joi "alb-roșiii" au ajuns la cea cu numarul 16, in fața celor de la CSM Focșani. Trupa antrenata…

- Andrei Sin (29 de ani) este autorul golului de excepție din ultima victorie a lui Dinamo cu FCSB, scor 2-1, in urma cu un an, iar ziua de azi are dubla insemnatate pentru el. Dinamo a obținut ultimul succes cu FCSB in urma cu un an, pe 14 februarie 2020, cand Andrei Sin și Vali Lazar au semnat victoria…

- Antrenorul interimar al Universitații Craiova , Dragoș Bon, a fost fericit pentru victoria obainuta la Iași. Acesta a subliniat ca alb-albaștrii aveau mare nevoie sa se impuna categoric, așa cum au facut-o cu Poli, și spera ca s-au deblocat. „Ne-am dorit foarte mult victoria. Știam ca ne așteapta…

- Dupa ce a pierdut ultimele doua meciuri (cu Chindia și Botoșani), Dinamo a obținut o victorie foarte importanta, miercuri, pe teren propriu, împotriva formației Gaz Metan Mediaș, în etapa a 19-a din Liga.Valente ('7) a deschis scorul pentru Gaz Metan, însa Gueye ('32)…