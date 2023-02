Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj - Lazio, manșa retur a play-off-ului pentru optimile Conference League, va fi transmis azi, de la ora 19:45, de Pro Arena. CFR Cluj, singura echipa romaneasca in continuare prezenta in cupele europene, va juca pe zi, de la ora 19:45, manșa retur a play-off-ului pentru optimile Conference League,…

- Invinsa cu 1-0 la Roma, CFR Cluj viseaza frumos inaintea returului cu Lazio, din 16-imile Conference League. In aceasta seara, de la ora 19:45, echipa lui Dan Petrescu spera sa intoarca rezultatul pe propriul stadion, iar atmosfera se anunța electrizanta. Toate biletele pentru duelul cu italienii au…

- Doi dintre jucatorii de baza ai lui Dan Petrescu la CFR Cluj, „inchizatorul” Nana Boateng (28 de ani) și fundașul central Yuri Matias (28), vor fi suspendați la returul cu Lazio din play-off-ul pentru optimile Conference League. CFR Cluj a pierdut meciul tur cu Lazio, 0-1 pe „Olimpico”, dar aceasta…

- Formatia CFR Cluj a fost invinsa, joi seara, in deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), de echipa Lazio Roma, intr-un meci din prima mansa a play-off-ului Conference League. Clujenii au jucat in superioritate numerica din minutul 15, cand de la italieni a fost eliminat Patric, noteaza news.ro.

- CFR Cluj a fost invinsa de Lazio, scor 0-1, in manșa tur a play-off-ului pentru „optimile” Conference League. Unicul gol al fost marcat de Ciro Immobile, in prelungirile primei reprize. Clujenii au jucat cu om in plus aproape tot meciul, dupa eliminarea lui Patric din minutul 15, dar nu au reușit sa-și…

- Dan Petrescu (55 de ani) este cel mai de succes antrenor din Romania. Are patru titluri cu CFR Cluj și unul cu Unirea Urziceni și nu vrea sa se opreasca aici. CFR Cluj va evolua diseara, pe terenul lui Lazio, de la ora 22:00, in prima manșa ale optimilor de finala din Conference League. Fostul fotbalist…

- CFR Cluj a scazut bugetul de salarii de la 6,36 milioane de euro pe an la 4,44 milioane de euro. In ultimele doua campanii de transferuri, jucatorii spre care s-au orientat conducerea și antrenorul Dan Petrescu au fost mult mai tineri decat inainte, iar salariile oferite nu au mai fost atat de mari…

- Clujenii pregatiți de Dan Petrescu au fost invinși in deplasare de CS U Craiova, scor 0-2.Campioana a inceput agresiv jocul din Oltenia, iar Yeboah a fost primul care l-a pus la incercat pe Popescu, cu un șut din marginea careului. Deși parea ca gazdele vor reuși sa echilibreze duelul, tot „feroviarii”…