- Jefte Betancor (29 de ani), fostul atacant de la Farul și CFR Cluj, a semnat, in sfașrit, contractul cu Pafos, formația din Cipru care a intarziat luni in șir legitimarea spaniolului. Alungat din Gruia de Dan Petrescu, cel mai bun marcator strain din Liga in 2021 a stat pe bara in ultima parte a anului…

- Derby-ul FCSB-CFR Cluj inregistreaza cea mai clara diferența de valoare și de experiența intre antrenori. Cuplul Mihai Pintilii-Leo Strizu aduna opt meciuri petrecute pe banca, exact cate trofee a caștigat Dan Petrescu in cariera. Ar trebui ca Pintilii, Strizu și supervizorul lor, Becali, sa fie extrem…

- Ștefan Gadola, unul dintre finanțatorii campioanei Romaniei, CFR Cluj, a vorbit, in direct la emisiunea GSP Live, moderata de jurnalistul Alberto Boțoghina, despre partida pe care o vor disputa diseara, de la ora 19:45, impotriva campioanei din Kosovo, FC Ballkani, in runda cu numarul 6 a fazei grupelor…

- CFR Cluj a obținut doar un punct din prima intalnire cu FC Ballkani, iar partida din Gruia nu se anunța a fi una mai ușoara pentru echipa lui Dan Petrescu. Inaintea meciului de joi, Ilir Daja, antrenorul formației din Kosovo, a vorbit despre șansele pe care le are campioana Romaniei la calificarea in…

- Gazdele au acumulat 29 de puncte pana acum, in timp ce formatia din Gruia are 28 de puncte, dar si doua meciuri mai putin, amanate in urma participarii europene a echipei pregatite de Dan Petrescu. In campionat, Rapid a neinvinsa de trei partide interval in care a inregistrat doua egaluri si o victorie,…

- CFR Cluj a mers in Turcia sa-și ia revanșa in fața lui Sivasspor, care se impusese cu 1-0 in Gruia, insa campioana Romaniei a avut o prestație slaba. CFR Cluj a fost surclasata de Sivasspor, scor 3-0, dar pastreaza șanse la calificarea in play-off-ul pentru optimile Conference League.Dupa infrangerea…

- Dan Petrescu a uimit la finalul partidei Sivasspor – CFR Cluj 3-0. A spus ca echipa lui a facut un meci bun și este convins ca a pierdut doar pentru ca a avut ghinion. Antrenorul nu a uitat sa precizeze ca primul gol al partidei a fost marcat din poziție de ofsaid. Dan Petrescu este […] The post Dan…

- CFR Cluj a produs o surpriza placuta in prima manșa a duelului cu Slavia, unde au caștigat cu 1-0 in runda a patra din grupele Europa Conference League. Joi, 13 octombrie, in Gruia, „Feroviarii” vor intalni in retur echipa din Cehia.