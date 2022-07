Stiri pe aceeasi tema

- Tragerea la sorti a turului trei preliminar al Conference League a avut loc luni, la Nyon, si a stabilit posibilele adversare ale celor patru echipe din Romania aflate in competitie. CFR Cluj, FCSB, Sepsi si Universitatea Craiova inca nu au jucat in turul doi preliminar. Cele patru echipe din Romania…

- Sediul UEFA de la Nyon a gazduit astazi tragerea la sorti a meciurilor din turul 3 preliminar al Europa Conference League. Confruntarile vor avea loc pe 4 august (turul) și 11 august (returul). Astfel, Universitatea Craiova , daca va trece cu bine de dubla cu FK Vllaznia Shkoder, o va intalni pe Zorya…

- Sediul UEFA de la Nyon a gazduit astazi tragerea la sorti a meciurilor din turul 3 preliminar al Europa Conference League. Confruntarile vor avea loc pe 4 august (turul) și 11 august (returul). Astfel, Universitatea Craiova , daca va trece cu bine de dubla cu FK Vllaznia Shkoder, o va intalni pe Zorya…

- Universitatea Craiova isi va afla maine adversara din turul 3 preliminar al Europa Conferece League. Tragerea la sorți va avea loc de la ora 15.00, la sediul UEFA de la Nyon. Astfel, Stiinta a fost repartizata in urna a 6-a și poate intalni una dintre urmatoarele echipe:-St Joseph’s (Gibraltar) / Slavia…

- FCSB si Sepsi OSK si-au aflat adversarele din turul second al Conference League, dupa meciurile disputate joi seara. Vicecampioana Romaniei va debuta in sezonul 2022-2023 al UEFA Europa Conference League pe terenul celor de la FC Saburtalo, din Georgia. Adversarii roș-albaștrilor au trecutin primul…

- SCM OHMA Timisoara va juca in sezonul 2022-2023 in Alpe Adria Cup, competitie infiintata in anul 2015 ce reuneste anual echipe din zona centrala a Europei si nu numai, precum Croatia, Cehia, Polonia, Slovacia, Slovenia si Austria. Echipa banateana a primit un wild-card din partea organizatorilor si…

- Saptamana aceasta a avut loc, la Nyon, tragerea la sorți pentru primele tururi preliminare ale UEFA Champions League și UEFA Conference League, competiții in care Romania are patru participante. CFR Cluj, campioana Romaniei, va intalni FC Pyunik (Armenia) in primul tur preliminar al UEFA Champions League.…

- Universitatea Craiova o va intalni pe KF Vllaznia Shkoder (Albania) in turul doi preliminar al UEFA Conference League, conform tragerii la sorti de astazi, de la Nyon. Primul meci va avea loc in deplasare, pe 21 iulie, si returul acasa, in Banie, pe 28 iulie. La randul sau, FCSB va juca impotriva invingatoarei…