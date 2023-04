Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca este ingrijorat inaintea meciului cu FC Arges, din Cupa Romaniei, deoarece are probleme mari de lot si pentru formatia sa urmeaza o confruntare importanta in Superliga, cu FCSB.“Mi-as dori din tot sufletul…

- Federația Romana de Fotbal a stabilit programul sferturilor de finala ale Cupei Romaniei. Cele patru jocuri din aceasta faza a competiției au fost programate in perioada 4-6 aprilie. Printre cele opt echipe care vor lupta pentru calificarea in semifinale se afla și FC Argeș. Citește și: Accident la…

- Vineri și sambata s-au desfașurat partidele etapei cu numarul XVI, din cadrul ligii a patra de fotbal, județul Cluj. In singurul joc desfașurat vineri, Viitorul Mihai Georgescu s-a impus in fața celor de la Speranța Jucu, scor 2-1, intr-un meci ce s-a jucat in comuna de langa Cluj. Sambata dimineața,…

- Prima etapa din playoff-ul Ligii 1 aduce fața in fața, sambata, de la ora 20:00, doua formații care au ca obiectiv caștigarea campionatului. Dupa injumatațirea punctelor la finalul sezonului regular, FCSB și Universitatea Craiova sunt desparțite de doar doua, astfel ca o victorie va avea urmari importante…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul meciurilor din prima etapa de play-off/play-out, iar cele mai interesante partide ale rundei se anunța a fi FCSB - CSU Craiova (sambata, ora 20:00) și CFR Cluj - Rapid București (duminica, ora 19:00).

- Echipa Sepsi Sf. Gheorghe a incheiat la egalitate luni, pe teren propriu, scor 2-2, cu formatia CFR Cluj, in ultimul meci al etapei a 29-a din Superliga. Cu 40 de puncte inainte de ultima etapa, FCU Craiova 1948 spera și ea la play-off, in condițiile in care in joc e și celebrul meci direct, 3-0…

- Romania mai are o singura reprezentanta in primavara cupelor europene. Lazio - CFR Cluj se joaca joi, 16 februarie, de la ora 22:00 in play-off-ul din Conference League. Cine difuzeaza meciul la TV.Manșa tur va fi televizata in Romania de PRO Arena, postul secundar al trustului care deține drepturile…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a declarat dupa victoria cu CFR Cluj ca i-ar putea schimba in viitorul postul lui Octavian Popescu (20 de ani) pentru a-i face locul lui Florinel Coman in primul „11”. FC Voluntari joaca acasa cu FCSB, de la ora 20:00, in etapa #25 din Liga 1, live pe GSP.ro. ...