Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj și FCSB se intalnesc duminica, de la 20:00. Alexandru Chipciu (30 de ani) și ivorianul Lacina Traore (29 de ani) au vandut astazi bilete pentru derby. CFR Cluj - FCSB e duminica, de la 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. Alexandru Chipciu,…

- Barcelona - Granada, meci din etapa #20 din La Liga, se joaca astazi, de la ora 22:00. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus. ...

- Gaz Metan și Viitorul se intalnesc vineri, de la 20:30, in etapa cu numarul 22 din Liga 1. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. Vezi AICI clasamentul Ligii 1 actualizatVezi AICI programul etapei #22 live de la 20:30 » Gaz Metan - Viitorul …

- FCSB - Gaz Metan Mediaș se joaca astazi, de la ora 20:30, in primul meci al etapei #20 din Liga 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus. ...

- CS Universitatea Craiova și FC Botoșani se intalnesc joi, de la 18:00, in etapa cu numarul 19 din Liga 1. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. Vezi AICI programul etapei #19 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat live de la 18:00 » Craiova…

- Atletico Madrid și Barcelona se intalnesc astazi, de la 22:00, in derby-ul etapei cu numarul 15 din La Liga. Partida e liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. ...

- CFR Cluj - Chindia Targoviște, primul meci din etapa #17 a Ligii 1, se joaca astazi, de la ora 20:30. Partida va fi in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus. Vezi AICI programul etapei #17 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat liveTEXT de la 20:30…

- Hermannstadt și Viitorul se infrunta in etapa cu numarul 16 din Liga 1. Partida e vineri, de la 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. Vezi AICI programul etapei #16 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat din Liga 1 live de la 20:30 » Hermannstadt…