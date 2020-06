Stiri pe aceeasi tema

- CFR CLUJ - FCSB. A inceput numaratoarea inversa pana la derby-ul din „Gruia” dintre CFR Cluj și FCSB, iar oamenii din anturajul echipei lui Dan Petrescu sunt deja conectați la miza meciului de duminica seara. CFR Cluj – FCSB se joaca duminica, de la ora 20:00. Meciul este liveTEXT, video și foto pe…

- Sepsi Sf. Gheorghe - Hermannstadt este al doilea meci disputat in Liga 1 dupa pauza impusa de pandemia de COVID-19. Partida din etapa a 3-a a play-out-ului e in format liveTEXT pe GSP.ro și la TV, pe Digi Sport, Telekom Sport și Look Plus. ...

- CFR Cluj, locul 1, și FCSB, locul 2, se vor intalni duminica in derby-ul etapei a 3-a din play-off, iar Bogdan Mara a identificat tactica lui Gigi Becali inainte de meciul care poate scoate echipa roș-albastra din lupta la titlu. CFR Cluj - FCSB se joaca duminica, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro…

- CFR Cluj și FCSB se infrunta duminica in etapa a 3-a din play-off, intr-un meci care poate cantari decisiv in lupta pentru titlu. Inainte de derby, Gigi Becali și-a amintit ca s-a duelat cu CFR Cluj pentru Alex Pașcanu. CFR Cluj – FCSB se joaca duminica, de la ora 20:00. Meciul este liveTEXT, video…

- FC Voluntari - Academica Clinceni este primul meci din Liga 1 dupa o pauza de 3 luni. Partida din etapa a 3-a din play-out, dintre ultimele doua clasate, incepe la 17:00 și este liveTEXT și VIDEO pe GSP.RO și in direct pe Look Sport, TV Telekom Sport și TV Digi Sport. FC Voluntari - Academica Clinceni…

- Bayern Munchen și Eintracht Frankfurt se intalnesc in semifinalele Cupei Germaniei. Partida e astazi, de la 21:45, in direct pe TV Telekom Sport 1 și liveTEXT pe GSP.ro. In cealalta semifinala, Bayer Leverkusen a trecut de divizionara inferioara Saarbrucken, scor 3-0.Finala Cupei Germaniei se va juca…

- Florin Batranu (49 de ani, fost fundaș la Dinamo, Poli Timișoara sau Craiova, a vorbit la GSP LIVE despre un meci trucat din Liga 1, dintre Dinamo și Gloria Bistrița. Meciul la care a facut referire Batranu s-a jucat in sezonul 1997-1998, in etapa a 9-a. Echipa alb-roșie a caștigat cu 4-3, dupa ce a…

- Azi, de la 19:00, se joaca etapa 3 din eLiga 1, campionatul național de FIFA 20, organizat de LPF și de cluburile din Liga 1. Toate meciurile sunt liveSCORE pe GSP.RO și in direct pe Look Sport, TV Digi Sport și TV Telekom Sport. FCSB - Dinamo, cel mai important meci din fotbalul romanesc, se joaca…