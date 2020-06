Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Panțaru rateaza derby-ul cu CFR Cluj! Bogdan Vintila are primele batai de cap inaintea reluarii Ligii 1. Fundașul stanga al roș-albaștrilor a cedat la antrenamente și ar putea fi indisponibil patru saptamani. CFR Cluj - FCSB se joaca duminica, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la…

- CFR CLUJ - FCSB. Bogdan Mara (42 de ani), directorul sportiv al campioanei Romaniei, a analizat derby-ul etapei #3 din play-off-ul Ligii 1. CFR Cluj - FCSB, cel mai important meci al etapei cu numarul 3 din play-off, se joaca duminica, 14 iunie, de la ora 20:00. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT…

- Helmut Duckadam (61 de ani), președintele de onoare al celor de la FCSB, nu considera ca Dragoș Nedelcu (23), de meserie inchizator, poate evolua ca stoper. CFR Cluj - FCSB, cel mai important meci al etapei cu numarul 3 din play-off, se joaca duminica, 14 iunie, de la ora 20:00. Partida poate fi urmarita…

- Antrenorul lui Bayern, Hansi Flick, a folosit timpul ramas pana la derby-ul cu Dortmund, programat maine, pentru a ”umbla” la orgoliul vedetelor. Daca invinge, liderul se distanțeza la 7 puncte. Derby-ul dintre Borussia Dortmund și Bayern Munchen va avea loc marți, de la ora 19:30, liveTEXT pe GSP.RO…

- Werder Bremen și Bayer Leverkusen se intalnesc astazi, in ultima partida a etapei 26 din Bundesliga. Meciul va fi transmis pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Plus și in format liveTEXT pe GSP.ro. Etapa care a marcat revenirea Bundesligii dupa 2 luni de pauza se incheie cu un meci tare: Leverkusen,…

- Azi, de la 19:00, se joaca etapa 3 din eLiga 1, campionatul național de FIFA 20, organizat de LPF și de cluburile din Liga 1. Toate meciurile sunt liveSCORE pe GSP.RO și in direct pe Look Sport, TV Digi Sport și TV Telekom Sport. FCSB - Dinamo, cel mai important meci din fotbalul romanesc, se joaca…

- Azi, de la ora 19:00, continua meciurile din eLiga 1, campionatul național de Liga 1 la FIFA 20, turneu organizat de LPF și cluburile din Liga 1. Azi, liveSCORE pe GSP.RO și in direct pe Look TV, TV Digi Sport și TV Telekom Sport, se vor juca meciurile din etapa a doua a competiției de FIFA 20. Cele…

- Azi, de la ora 19:00, se joaca prima etapa din campionatul național de Liga 1 la FIFA 20, turneu organizat de LPF și cluburile din Liga 1. Astfel azi, in format liveSCORE și in direct pe Look Sport, TV Digi Sport și TV Telekom Sport, microbiștii vor avea partea de 7 meciuri din Liga 1. Astra – CFR Cluj…