- CFR Cluj - FCSB 1-0 // Florinel Coman a avut o prestație ștearsa in derby-ul din „Gruia”, iar la finalul partidei a incercat sa gaseasca explicații pentru jocul modest al roș-albaștrilor. Coman n-a ezitat insa sa-l taxeze pe Istvan Kovacs, cel care l-a eliminat pe Bogdan Planic la faza premergatoare…

- Bogdan Planic (28 de ani, fundaș central) a vazut cartonașul roșu in minutul 77, dupa un fault din postura de ultim aparator asupra lui Ciprian Deac. Nedelcu, coborat intre cei doi fundași centrali - respectand astfel ideea tactica a antrenorului Bogdan Vintila -, i-a pasat neglijent lui Planic, care…

- CFR Cluj - FCSB, derby-ul inceputului de an in Liga 1, nu se joaca pe cel mai bun gazon posibil. Vezi AICI desfașurarea meciului CFR Cluj - FCSB! Astfel, mai multe porțiuni din teren au fost afectate, in special cele din zona mijlocului terenului și a celor doua porți. Iarba a disparut aproape complet,…

- CFR CLUJ // Cu mari restanțe financiare chiar și in acest sezon, jucatorii CFR-ului sunt acum cu salariile la zi, ultimul, pe luna decembrie, intrandu-le in conturi cu 5 zile mai devreme. N-au fost puține ocaziile in care, in ciuda rezultatelor din acest sezon, inclusiv in cupele europene, jucatorii…

- Ion Craciunescu e convins ca Istvan Kovacs traiește in orașul campioanei, pe care o va arbitra duminica in derby-ul cu FCSB. Fostul mare arbitru ii cere Comisiei de Arbitri ”sa renunțe la secretomanie și sa lamureasca lucrurile”. - Domnule Craciunescu, avem informația ca Istvan Kovacs va fi delegat…

- Au mai ramas patru etape din sezonul regulat de Liga 1, iar lupta pentru titlu este din ce în ce mai disputata. CFR Cluj, Astra Giurgiu și FCSB sunt în cursa pentru prima poziție și cauta sa termine în frunte la finalul celor 26 de etape ale sezonului regulat. Doua dintre…

- CFR Cluj a invins-o pe Celtic, scor 2-0, și s-a calificat in șaisprezecimile de finala din Europa League. La final, Ciprian Deac (33 de ani) a oferit declarații. Vezi AICI cu cine poate juca CFR in șaisprezecimile de finala din Europa LeagueTragerea la sorți a „16”-imilor va avea loc luni, 16 decembrie,…

