- Helmut Duckadam (61 de ani), președintele de onoare al celor de la FCSB, nu considera ca Dragoș Nedelcu (23), de meserie inchizator, poate evolua ca stoper. CFR Cluj - FCSB, cel mai important meci al etapei cu numarul 3 din play-off, se joaca duminica, 14 iunie, de la ora 20:00. Partida poate fi urmarita…

- Rolls-Royce-ul Borussiei Dortmund, mijlocașul ofensiv Marco Reus (31 de ani), de 4 luni pe tușa din cauza unei rupturi de tendon, are șanse infime sa mai joace in acest sezon. Din 4 februarie, de la un 2-3 cu Werder, in Cupa Germaniei, Marco Reus se afla in grija medicilor. Accidentat. La inceput, Borussia…

- CFR Cluj e in pericol sa piarda doi titulari pe parcursul play-off-ului. Giedrius Arlauskis (32 de ani) inca negociaza cu alte cluburi, lui Cristi Manea (22) ii expira imprumutul. Amandoi ar disparea din echipa de la 1 iulie, inaintea rundelor decisive pentru caștigarea campionatului. ...

- Cei care urca în mijloacele de transport în comun murdari sau mirosind urât risca amenzi. Un cititor Monitorul de Cluj a surprins o scena inedita în autobuzul cu numarul 35 care circula pe ruta Piața Garii – Zorilor. „Doamna din imagine mânca…

- CFR Cluj, liderul din Liga 1, se preagește pentru reluarea competiției, dar are probleme cu portarul lituanian Giedrius Arlauskis (32 de ani). Marius Bilașco, directorul departamentului de scouting de la CFR Cluj, a dezvaluit ca acesta se afla inca in Lituania, iar șefii echipei fac eforturi pentru…

- CFR Cluj a bifat deja primul transfer în perioada de mercato dupa ce Dan Petrescu a ajuns la o înțelegere cu Juan Culio pentru ca argentinianul sa revina în Gruia. Fotbalistul sud-american a cerut la finalul lunii decembrie sa fie lasat sa plece în Argentina pentru a sta cu…

- Athletic Bilbao și Real Sociedad vor ca finala Cupei Spaniei sa se joace cu spectatori. Ultimul act al Cupei Spaniei ar fi trebuit sa fie o confruntare incinsa intre cele mai titrate cluburi din Țara Bascilor. Finala era programata pe data de 18 aprilie, dar a fost amanata din cauza pandemiei de coronavirus.…

- Academia de Fotbal "Gheorghe Hagildquo; a obtinut primul titlu de campioana nationala din istoria sa in urma cu un deceniu, pe 27 iunie 2010, in primul an de existenta a structurii fotbalistice fondate de Gica Hagi.In meciul pentru aurul national, FC Viitorul Under 15 antrenor principal, Lucian Marinof;…