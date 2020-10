CFR Cluj – FC Botoșani 2-1. Victorie pentru ardeleni, înaintea duelului cu CSKA Sofia CFR Cluj a caștigat meciul disputat sambata seara, pe teren propriu, in compania gruparii FC Botoșani, scor 2-1, in cadrul etapei a 7-a a Ligii I. Campioana en-titre a deschis scorul in minutul 15 prin Debeljuh, care a fructificat o centrare venita din partea lui Camora. Oaspeții au restabilit egalitatea la jumatatea primei reprize, prin Fili, care a profitat de o greșeala comisa de Ciobotariu. Ardelenii au trecut din nou in avantaj in minutul 76, datorita lui Vinicius. Brazilianul a inchis tabela, cu un șut sub transversala. Cu acest succes, CFR Cluj ocupa locul secund, cu 15 puncte, cu 3 mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a suferit, in aceasta seara, o noua umilința. Dupa șase goluri primite in Serbia, in meciul cu Backa, formația bucureșteana a incasat cinci și in Copou. Poli Iași a inscris de fiecare data cand a avut ocazii clare și și-a trecut in cont o victorie importanta. Partida a contat pentru etapa a 5-a…

- Programul primei etape este urmatorul: Academica Clinceni - CFR Cluj; FC Dinamo - FC Hermannstadt; Poli Iasi - Chindia; FC Arges - FC Botosani; FC Voluntari - Gaz Metan Medias; FC Viitorul - UTA; Astra Giurgiu - FCSB; Sepsi Santu Gheorghe - CS Universitatea Craiova. Meciurile se vor juca in parioada…

- Contracandidata Universitatii Craiova in lupta pentru titlu, CFR Cluj, a scapat rapid de problemele sanitare din lot! Toate persoanele infectate cu noul coronavirus din club au primit rezultatele ultimelor teste Covid-19 si acestea fost negative, informeaza Telekom Sport . Numai putin de 26 de persoane…

- Federația Romana de Fotbal a cerut prelungirea termenului pana la care poate anunța echipele care vor juca in cupele europene, dar UEFA n-a fost de acord. In aceste condiții, play-off-ul din Liga 1 trebuie sa se incheie pana cel tarziu pe 3 august, noteaza Gazeta Sporturilor. FRF și LPF ar fi dorit…

- ​Din cauza epidemiei de Covid-19 din Liga 1, LPF cauta solutii pentru încheierea campionatului. Tot mai multe echipe din România sunt de acord sa se opreasca sezonul dupa ce numarul cazurilor de infectati cu noul coronavirus din campionatul României a explodat.Dinamo si CFR Cluj…

- Singurul meci din etapa a 9-a a play-off-ului care se va juca este Gaz Metan - FCSB, conform noului program publicat de Liga Profesionista de Fotbal. LPF a mai anuntaz ca "partidele echipelor Dinamo, CFR Cluj și Universitatea Craiova vor fi programate ulterior". Dinamo a ajuns la 15…