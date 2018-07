Stiri pe aceeasi tema

- Grecii de la Olympiakos s-au distrat cu FC Botoșani. Dupa ce in primul amical pe pamant austriac botoșanenii au caștigat cu 2-1 meciul impotriva lui Arsenal Tula (Rusia), scor 2-1, miercuri seara au cedat cu scorul de 5-0 (1-0) in duelul cu puternica formație Olympiakos Pireu, formație ce a terminat…

- Din totalul celor 445 de fotbalisti aparuti in acest sezon, 126 au fost debutanti. Dintre acestia, numai 49 au fost autohtoni, 77 fiind straini. Debutantii autohtoni sunt prezentati in cele ce urmeaza. ASTRA (4): Biceanu 5 jocuri/0 goluri, Butean 15/0, R. Chiriac 1/0, Culda…

- Concordia Chiajna a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa FC Botosani, in etapa a X-a a play-out-ului Ligii. Ilfovenii au jucat in inferioritate numerica din minutul 16, dupa eliminarea lui Bawab.Unicul gol al meciului a fost marcat de Paul Batin, in minutul 19, din centrarea…