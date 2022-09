CFR Cluj, Farul și Rapid, în aceeaşi grupă în Cupa României. Programul fazei grupelor Vineri, 30 septembrie, la Casa Fotbalului, a avut loc tragerea la sorți a grupelor Cupei Romaniei Betano. Aceasta a fost efectuata de foștii internaționali Marius Niculae, Lucian Sanmartean și Miodrag Belodedici. In faza grupelor participa 24 echipe (16 echipe calificate din play-off plus cele 8 echipe din Liga 1 neintrate in competiție) clasificate in trei urne valorice. Echipele participante in aceasta etapa au fost distribuite prin tragere la sorti in 4 grupe a cate 6 echipe, distribuirea echipelor facandu-se astfel: doua echipe din urna valorica 1 doua echipe din urna valorica 2 doua echipe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

