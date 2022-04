Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul Ploiești și CSA Steaua inchid etapa a 7-a din playoff-ul Ligii a 2-a! Confruntarea de pe „Ilie Oana” incepe la 14:30 și se anunța una spectaculoasa in tribune și incinsa pe gazon. Succesul lui Hermannstadt pe terenul Concordiei a agitat apele la Ploiești. „Lupii” au acum doar un punct mai mult…

- CFR CLUJ VERSUS FCSB. Incredibil modul in care arata clasamentul Ligii 1 exclusiv din momentul instalarii lui Dan Petrescu in Gruia: CFR e pe locul 2, la 3 puncte in spatele lui FCSB intr-un total de 29 de etape! In 6 dispute directe cu rivalele FCSB și CSU Craiova, Petrescu e pe minus: 1-3 raportul…

- CFR Cluj a reușit sa caștige in deplasarea de la Voluntari, scor 1-0, in etapa #6 din play-off-ul Ligii 1. Ioan Andone (62 de ani), fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, a fost prezent la partida de la Voluntari și, la finalul duelului, a analizat lupta la titlu din actualul sezon competițional.…

- Valeriu Rachita (51 de ani), fost jucator la Steaua și Petrolul, l-a felicitat personal pe Laurențiu Reghecampf, antrenorul de la CSU Craiova, dupa victoria cu Farul, scor 3-0. „Vivi” este entuziasmat de lupta in 3 la titlu din finalul de sezon. Dupa rezultatele din etapa 5 a play-off-ului, Farul -…

- Deși e la 5 puncte in spatele celor de la CFR Cluj inaintea primului duel direct din play-off, FCSB iși domina rivala la aproape toți parametrii de joc relevanți! CFR Cluj - FCSB, derby-ul etapei #5 din play-off, se disputa duminica, 17 aprilie, de la ora 20:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in…

- Ion Craciunescu (71 de ani), fostul mare arbitru, a ramas impresionat de partida dintre CSU Craiova și CFR Cluj, caștigata de olteni cu 3-2. Trupa lui Reghecampf a obținut victoria la ultima faza, prin golul marcat de Ante Roguljic Prezent in studioul emisiunii „Liga Digi Sport”, Craciunescu a laudat…

- Farul Constanta a obtinut primul punct din turneul play off al Ligii 1. In meciul contra campioanei, Hagi a subliniat evolutia defensivei sale si a mijlocului terenului, dar a subliniat ca atacantii au ramas din nou datori. In minutul 71, golgterul Farului si al campionatului, Jefte Betancor, a ratat…

- Gigi Becali a vorbit despre lupta la titlu și spune ca victoria la limita a liderului CFR Cluj cu Rapid, 2-1, ii da speranțe. Deși formația din Gruia are un avans de 8 puncte fața de FCSB, locul 2, Gigi Becali e sigur ca formația antrenata de Toni Petrea va caștiga campionatul și spune ca meciul dintre…