- Ștefan Gadola, acționar minoritar la CFR Cluj, e in continuare afectat de eliminarea „feroviarilor” din preliminariile Champions League. CFR a cedat categoric in Elveția, 1-3 cu Young Boys Berna, și va continua in play-off-ul Europa League (versus Steaua Roșie Belgrad). „Foarte, foarte clar, cei de…

- Marius Șumudica (50 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a comentat infrangerea cu Young Boys Berna, 1-3, care a eliminat campioana Romaniei din preliminariile Ligii Campionilor. Toate detaliile despre Young Boys - CFR Cluj 3-1, AICI CFR Cluj merge in play-off-ul Europa League, acolo unde o așteapta Steaua…

- Marius Șumudica (50 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a devenit primul antrenor roman care este eliminat de 3 ori in preliminariile Ligii Campionilor, dupa eșecul din turul 3 preliminar, in fața celor de la Young Boys Berna. Toate detaliile despre Young Boys - CFR Cluj 3-1, AICI CFR Cluj merge in play-off-ul…

- CFR Cluj a fost invinsa de Young Boys Berna, scor 3-1, intr-un meci disputat marți seara, in Elveția, in manșa a doua a turului III preliminar al Ligii Campionilor. In tur, scorul a fost 1-1. CFR Cluj a deschis scorul in minutul 4. Deac i-a pasat lui Omrani, iar francezul a inscris. Prima ocazie a elvețienilor…

- CFR Cluj iși joaca destinul in Europa in Elveția in meciul retur din turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, in fața celor de la Young Boys Berna, fosta adversara din Europa League care i-a eliminat dramatic pe ardeleni anul trecut. Meciul decisiv pentru clujeni va fi transmis de catre Digi…

- CFR Cluj a remizat cu Young Boys in manșa tur a duelului din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, scor 1-1. Același scor ca in meciul celor doua echipe din grupele Europa League de anul trecut. Meciul retur cu Young Boys Berna va avea loc pe 10 august, in Elveția.In cazul in care va trece de Young…

- CFR Cluj, daca va fi eliminata din Liga Campionilor de Young Boys Berna, va juca in play-off-ul Europa League la fotbal cu invinsa dintre Steaua Rosie Belgrad si Sheriff Tiraspol, potrivit tragerii la sorti efectuate luni la Nyon. CFR ar juca prima mansa in deplasare, pe 19 august, iar…

- La sediul UEFA a avut loc tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. Singura formatie romaneasca prezenta in urne este campioana CFR Cluj, care nu va avea o misiune deloc usoara in faza a treia a preliminariilor. Astfel, daca trec de Lincoln Red Imps in turul 2, pe ardeleni…