- CFR Cluj trebuie sa o bata in aceasta seara pe Viitorul, ca sa fie sigura de titlu. Trupa lui Hagi lupta și ea pentru locul 3. Un jucator din echipa lui Dan Petrescu va avea parte de o surpriza imensa la meciul de diseara. CFR Cluj - Viitorul se joaca duminica, ora 20:45. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO…

- CFR Cluj sa o bata in aceasta seara pe Viitorul, ca sa fie sigura de titlu. Trupa lui Hagi lupta și ea pentru locul 3. CFR Cluj - Viitorul se joaca duminica, ora 20:45. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport 2, TV Telekom 1 și LookTV. FCSB - Astra se joaca duminica, ora 20:45.…

- Mirel Radoi, fost jucator și antrenor la FCSB, a vorbit despre utlima etapa din play-off-ul Ligii 1 și despre lupta la titlu, dintre CFR Cluj și FCSB. CFR Cluj - Viitorul se joaca duminica, ora 20:45. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport 2, TV Telekom 1 și LookTV. FCSB - Astra se…

- CFR Cluj poate caștiga azi al patrulea titlu de campioana. Daca se impune in meciul cu Viitorul, de la 20:45, va avea locul 1 asigurat, indiferent de ce face FCSB cu Astra. Gabi Mureșan, fost jucator in Gruia, a vorbit despre antrenorul clujenilor, Dan Petrescu, și a declarat ca acesta va pleca la finalul…

- Cazul Urko Vera revine in actualitate. Astra Giurgiu arbitreaza lupta pentru titlu dintre CFR Cluj și FCSB, iar fotbalistul spaniol imprumutat de formația din Gruia la Astra are tot interesul ca CFR sa caștige campionatul. Inaintea meciului CFR Cluj – Astra Giurgiu 2-0, disputat pe 25 februarie, in…

- FCSB a fost invinsa, luni, in deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), de CSM Poli Iasi, in ultimul meci al etapei a VIII-a a play-off-ului Ligii I. Andrei Cristea a marcat in minutul 89, dupa ce coechipierul sau Qaka, dorit de FCSB, a fost eliminat, in minutul 74. In minutul 89, Pantiru a initiat…

- Dan Petrescu a refuzat oferta din China, dar spune ca nu stie daca va ramane sau nu la CFR Cluj. ”Bursucul” a vorbit si despre lupta pentru sefia FRF. ”Nu pot sa am un preferat la presedintia FRF, cu Lupescu am fost coleg atatia ani, dar in schimb Burleanu m-a chemat la nationala. Daca voi ramane la…

- George Țucudean a marcat în minutul 10, iar Billel Omrani în minutul 90+3. Formația CSM Iași a primit un penalty în minutul 84. Antrenorul echipei din Gruia, Dan Petrescu, a fost trimis în tribuna în minutul 87 din cauza protestelor. "Arbitrajul a…