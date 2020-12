Stiri pe aceeasi tema

- Formația antrenata de Edward Iordanescu a dominat meciul din Elveția și a avut numeroase ocazii la poarta adversa. Rondon, Camora și Deac au ratat în poziții iminente de gol în ambele reprize. Campioana României avea sa…

- Neluțu Varga, patronul lui CFR Cluj, a decis sa fie alaturi de echipa sa in Elveția, la meciul cu Young Boys, din ultima etapa din Europa League. Finanțatorul campioanei a fost in tribunele stadionului „Wankdorf Stadium" din Berna și a oferit imaginea serii. ...

- Edi Iordanescu, noul antrenor al echipei CFR Cluj, va incepe cu un sistem 4-2-3-1 meciul cu echipa elvetiana Young Boys Berna, care are loc joi seara pe Stadionul Wankdorf din Berna, in ultima etapa a Grupei A a competitiei de fotbal Europa League. Iordanescu l-a titularizat pe Cristian Manea…

- Young Boys - CFR Cluj se joaca azi, de la 19:55, in ultima partida a Grupei A din Europa League. Campioana Romaniei are nevoie de victorie pentru a se califica in primavara europeana. Elvețienii au și varianta remizei pentru a merge mai departe. CFR Cluj n-a mai caștigat de patru etape in Europa League,…

- Francezul Benoit Bastien va arbitra meciul dintre CFR Cluj si formatia elvetiana Young Boys, care va avea joi, de la ora 19:55, la Berna, pe Stadionul Wankdorf, in ultima etapa din Grupa A a competitiei de fotbal Europa League, potrivit site-ului UEFA. Arbitri asistenti vor fi Hicham Zakrani si Frederic…

- Antrenorul formatiei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat joi seara, dupa meciul caștigat in deplasare, cu TSKA Sofia, scor 2-0, ca echipa bulgara se va lupta pentru ocuparea primelor doua pozitii in grupa Europa League. „Nu am mai antrenat pana acum impotriva unei echipe din Bulgaria. Din fericire pentru…

- CFR Cluj a invins-o pe TSKA Sofia, scor 2-0, in primul meci al grupei A din Europa League. Dupa pauza, CFR a deschis scorul. In minutul 53, centrarea lui Deac l-a gasit in careu, la 6 metri de poarta, pe Rondon. In minutul 74, Debeljuh a obtinut o lovitura de la 11 metri, transformata de Ciprian Deac.…

- CFR Cluj le va avea drept adversare pe AS Roma, Young Boys și ȚSKA Sofia in grupa A din Europa League. Campioana Romaniei va juca primul meci din aceasta faza pe 22 octombrie, iar ultimul va avea loc pe 10 decembrie. Totul despre AS Roma, Young Boys și ȚSKA Sofia, adversarele lui CFR Cluj, aici Echipa…