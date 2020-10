Stiri pe aceeasi tema

- FCSB – Slovan Liberec live stream online in Europa League. Partida este in aceasta seara, de la 20:30, cu echipa lui Gigi Becali in plina criza de efectiv. Nu mai puțin de 15 jucatori au fost testați pozitiv cu noul coronavirus. Printre ei și eroii din duelul de saptamana trecuta, cu Backa Topola, Dennis…

- FCSB și Slovan Liberec vor juca azi, de la 20:30, in preliminariile Europa League, iar meciul se va vedea pana la urma in Romania. FCSB - Slovan Liberec se joaca azi, de la ora 20:30, la Giurgiu și va fi liveTEXT pe GSP.ro. Dupa ce a refuzat ofertele mai multor televiziuni, Gigi Becali a batut palma…

- FCSB a avansat in turul III al preliminariilor Europa League, in urma „thriller-ului” decis la penalty-uri cu Backa Topola (6-6, 5-4 d.pen). Slovan Liberec e viitoarea adversara a roș-albaștrilor. Slovan Liberec (Cehia) a invins in turul II formația lituaniana Riterai, scor 5-1;FCSB va disputa meciul…

- "A fost o noapte grea inainte de meci. N-am dormit, iar mulți dintre jucatori s-au trezit de 5-6 ori. Nu e ușor sa știi ca ai COVID, sa stai cu frica in san. Bine ca s-a terminat cu bine și ne intoarcem cu calificarea. Pentru meciul de campionat, cu FC Argeș, nici nu știu cați ne mai intoarcem…

- Daca trece de sarbii de Backa Topola, FCSB va juca in turul 3 preliminar din Europa League cu Riteriai (Lituania) sau Slovan Liberec (Cehia). Cehii sunt favoriți cerți in duelul cu Riteriai. Topola - FCSB se joaca pe 17 septembrie, in Serbia. Bucureștenii ar juca meciul din turul 3 preliminar pe teren…

