- Antrenorul formatiei Dinamo, Florin Bratu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, comentand ratarea calificarii in grupele Europa League a echipelor romanesti CFR Cluj si FCSB, ca este nevoie de o schimbare de mentalitate pentru a nu mai subestima adversarii din cupele europene. …

- Campioana Romaniei poate sa dea foc la trofeul pe care l-a primit, in sezonul trecut, pentru castigarea Ligii I. Cam atat ar mai fi de facut, cand te invinge Dudelange, penultima clasata din Luxemburg, de doua ori in doua saptamani.

- CFR Cluj a pierdut, joi, returul play-off-ului Europa League, 2-3, contra luxemburghezilor de la Dudelange. In tur, formația lui Toni Conceicao suferise o alta umilința, scor 0-2. CFR Cluj a inceput o formula ofensiva, cu Mailat, Ionița, Omrani și Țucudean printre titulari. Prima repriza a fost una…

- Echipa din Gruia a fost eliminata de detinatoarea titlului din Luxemburg, Dudelange, echipa care în acest sezon se afla însa pe penultimul loc în campionat. Este pentru prima data în istoria fotbalului din Luxemburg când o echipa ajunge în grupele cupelor europene.…

- Italianul Davide Massa va arbitra meciul CFR Cluj - F91 Dudelange, programat joi, in mansa a doua a play-off-ului Europa League la fotbal, a anuntat UEFA. Intreaga brigada este una italiana. Arbitrii asistenti vor fi Filippo Meli si Fabiano Preti, iar arbitru de rezerva a fost desemnat Maurizio Mariani.…

- Rezultatul șocant din Luxemburg, Dudelange - CFR Cluj, 2-0, e greu de explicat, dar exista mai multe informații despre deplasarea campioanei și despre strategia dezastruoasa cu care conducerea de la CFR "a contribuit" la eșecul in fața unei formații care arata ca o victima sigura. ...

- CFR Cluj a pierdut in manșa tur a play-off-ului Europa League, scor 0-2, contra luxemburghezilor de la Dudelange. Campioana Romaniei intra pe o lista a umilințelor intregistrate de formațiile romanești in Europa. Infrangerea dubla suferita de Dinamo, contra albanezilor de la 17. Nentori, era pana joi…

- Am cazut pana pe locul 29 in topul la zi al coeficientilor si doar daca FCSB si CFR se califica si vor face si puncte in faza grupelor, atunci Romania va putea reveni si ar putea spera din nou, intr-un viitor apropiat, la doua formații in preliminariile UCL. FCSB și CFR Cluj joaca astazi manșa tur…