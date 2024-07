Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Cluj a disputat prima partida din Superliga in deplasare, la FCSB. Meciul a avut loc pe stadionul Ghencea, in fața a circa 10 000 de spectatori.Clujenii au jucat curajos și au ținut piept echipei campioane, char daca bucureștenii au dominat din punct de vedere al posesiei.Dupa ce a avut…

- Rapid și UTA Arad se infrunta sambata de la ora 19:15 intr-un meci din prima etapa a noului sezon de Superliga. Meciul va fi transmis in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digisport 1 și Prima Sport 1. Cele doua echipe se vor duela pe arena Francisc von Neumann din Arad. Giuleștenii au…

- Dan Petrescu este antrenorul cu cele mai multe titluri castigate dintre numele care se afla in acest sezon al Superligii pe banca tehnica: 5 titluri castigate cu CFR Cluj si unul cu Unirea Urziceni.

- Tragerea la sorți a țintarului pentru noul sezon al Superligii, a avut loc luni, de la ora 13:00. Campionatul va incepe pe 13 iulie 2024 și se va incheia pe 25 mai 2025.Pentru CFR Cluj, startul de sezon se anunța unul infernal. Echipa lui Dan Petrescu urmeaza sa intalneasca, pe rand, cu Dinamo București,…

- Duminica are loc ultima etapa din play-out-ul SuperLigii, iar cinci echipe se lupta de la distanța pentru a evita retrogradarea in Liga 2. Dinamo București și FC U Craiova 1948 sunt obligate sa caștige pentru a visa la un nou sezon in primul eșalon, dar depind și de rezultatele pe care le vor inregistra…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe ndash; Rapid Bucuresti este meciul care deschide runda cu numarul noua din play off ul Superligii penultima etapa a turneului . Partida este programata vineri, 10 mai 2024, la ora 20:30. Cele doua formatii sunt ultimele in clasamentul din play off, gazdele fiind pe locul 5,…

- Câmpinenii au înscris de nu mai puțin de șapte ori, prin Cafadaru, Negreanu - ambii câte doua goluri, M. Dogaru, Corneanu și Ionița. Un joc la discreția gazdelor, care au avut numeroase absențe în lot.Sportul a evoluat în formula: Pop - Basma, Biro, Radulescu, Stanciu,…

- Gloria Buzau - Corvinul Hunedoara, meci contand pentru etapa a 6-a din play-off-ul Ligii 2, va avea loc astazi, de la ora 19:00. Partida va fi transmisa liveTEXT de catre GSP.ro și redata in direct de catre FRF TV. Lupta pentru promovarea in Superliga continua, chiar daca primul verdict a fost furnizat.…