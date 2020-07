Stiri pe aceeasi tema

- Clinica "Regina Maria" sustine ca rezultatele testelor facute celor de la CFR Cluj au fost valabile. Punctul de vedere al clinicii: „Verificarile noastre de pana acum confirma ca procedurile au fost respectate intocmai". La retestarile facute la Cluj, 23 dintre angajatii echipei de fotbal au primit…

- CFR Cluj s-a impus in fața celor de la FC Botoșani, scor 1-0. Fundașul Andrei Burca (27 de ani) a vorbit despre perioada dificila prin care a trecut lotul „feroviarilor”. Vezi AICI calculele la titlu: cum arata lupta dintre CS Universitatea Craiova și CFR Cluj. CFR Cluj a emis astazi un comunicat prin…

- Dan Petrescu a fost depistat pozitiv cu COVID-19 și a fost internat in spital la Cluj. Ulterior testele au indicat ca nu are coronavirus in contradicție cu testele de la Regina Maria.El nu va sta pe banca ”feroviarilor” la meciul de marți seara, pentru ca mai are unele probleme. Unii cred ca antenorul…

- CFR Cluj vrea sa dea in judecata Clinica ”Regina Maria”, unde au fost testați pozitiv 26 de membri ai echipei, iar pana la urma s-a dovedit ca 16 persoane din club nu aveau nimic. Inaintea meciului cu FCSB, 10 jucatori de la CFR Cluj au fost testați pozitiv cu Covid-19, in laboratorul de la ”Regina…

- Jucatorii si staff-ul celor de la CFR Cluj au trecut printr-un adevarat cosmar in ultima perioada. Chiar inaintea meciului cu FCSB, la echipa au aparut 10 cazuri de COVID-19. Intreg lotul s-a retestat in reteaua „Regina Maria” din Bucuresti si alte 16 teste au iesit pozitive, transmite Mediafax.Reveniti…

