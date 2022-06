Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj va intalni echipa armeana Pyunik Erevan in primul tur preliminar al Ligii Campionilor, potrivit tragerii la sorti efectuate astazi, la Nyon. Gruparea ardeleana va juca primul meci in Armenia, pe 5 sau 6 iulie. Mansa secunda va avea loc pe 12 sau 13 iulie, in Gruia. Pyunik a cucerit in sezonul…

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, s-a reunit astazi. Elevii lui Dan Petrescu au susținut primul antrenament inaintea noului sezon. Ardelenii vor sustine un cantonament in Austria, timp de doua saptamani, unde campioana Romaniei iși va masura forțele in patru meciuri amicale. Noua jucatori au plecat pana…

- Alexandru Ionița II (27 de ani), extrema dreapta de la Rapid, n-a uitat de experiența nefasta de la CFR Cluj, club care platea pentru el 1,2 milioane de euro in ianuarie 2018. Ionița, pe-atunci la Astra, era un jucator in voga, fiind disputat de cele mai importante echipe din Romania. Dan Petrescu gira…

- CFR Cluj a caștigat al 5-lea titlu de campioana consecutiv, iar șefii din Gruia au inceput sa lucreze pentru sezonul viitor. Dupa 2-1 cu Universitatea Craiova, Cristi Balaj, președintele clubului, a spus ca formația a inceput sa lucreze deja la transferurile pentru sezonul viitor. CFR Cluj pregatește…

- Antonio Semedo, portughezul pentru care Gigi Becali platea 1,2 milioane de euro in 2008, s-a stabilit alaturi de familie in Anglia, unde lucreaza la o firma de curațenie. Antonio Semedo a ajuns in Romania in 2006 și a aratat foarte bine la CFR Cluj, unde a pus umarul la primul titlu din istoria „feroviarilor”.…

- Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, susține ca și-ar dori ca meciul cu FCSB din ultima etapa a play-off-ului Ligii 1 sa beneficieze de VAR. Partida s-ar putea disputa cu titlul pe masa. Tehnologia VAR a fost folosita pentru prima oara in Romania, intr-un meci oficial, la partida Progresul…

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a laudat doi dintre tinerii jucatori ai celor de la Farul dupa victoria din etapa 7 a play-off-ului, scor 1-0. Alexi Pitu (19 ani), titular in CFR Cluj - Farul 1-0, și Enes Sali (16 ani), care i-a luat locul lui Pitu la pauza meciului, l-au impresionat…

- Andrei Rațiu (23 de ani), fundașul dreapta al naționalei, a fost in centrul atenției in presa din Spania, dupa partidele pe care Romania le-a disputat la finalul lunii martie. Rațiu a fost integralist la debutul lui Iordanescu la carma primei reprezentative, in infrangerea cu Grecia, scor 0-1. Acesta…