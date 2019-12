CFR CLUJ - CELTIC GLASGOW LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Punctul care aduce primăvara la Cluj. Meci decisiv în Europa League CFR CLUJ - CELTIC GLASGOW LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. CFR Cluj va infrunta echipa scotiana Celtic, pe teren propriu, joi, de la ora 19:55, in ultima runda din Grupa E a Europa League. Campioana Romaniei are nevoie sa obtina un punct pentru a-si asigura calificarea. CFR primeste, joi, vizita scotienilor de la Celtic in ultima etapa a grupelor Europa League. Meciul are o miza extrem de importanta pentru clujeni. Daca nu pierde, echipa antrenata de Dan Petrescu se va califica in primavara europeana a Europa League. CFR are nevoie de un punct pentru a-si asigura biletele de accedere in primavara… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

