Stiri pe aceeasi tema

- Giedrius Arlauskis (32 de ani), a comentat triumful lui CFR Cluj in Liga 1 și a confirmat faptul ca meciul cu CS U Craiova din aceasta seara a fost ultima sa partida in tricoul „feroviarilor”. „Acum pot sa spun ca e gata, am incheiat cu CFR. A fost ultimul meci la CFR, plec. Destinația o aflați mai…

- CFR Cluj a caștigat meciul cu CS Universitatea Craiova, 3-1, și este campioana Ligii 1 pentru a treia oara la rand. Dupa acest succes, Neluțu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a vorbit pentru GSP.ro despre succesul obținut de echipa lui Dan Petrescu și i-a felicitat pe jucatorii sai. „Alții au incercat…

- Din cauza epidemiei de COVID-19 din Liga 1, LPF cauta solutii pentru incheierea campionatului. Tot mai multe echipe din Romania sunt de acord sa se opreasca sezonul dupa ce numarul cazurilor de infectati cu noul coronavirus din campionatul Romaniei a explodat, informeaza Mediafax. Chiar astazi reprezentanții…

- Fostul mare portar al Craiovei Maxima, Silviu Lung este convins ca este anul Universitatii . Acesta a facut o scurta analiza a ultimelor jocuri din play-off-ul Ligii 1 si considera ca baietii antrenati de Cristiano Bergodi pornesc cu prima sansa, dar ca sa cucereasca titlul trebuie sa suporte bine presiunea.…

- Liga 1 s-a reluat cu cel mai important meci al sezonului, derby-ul dintre CFR Cluj și FCSB. Trupa lui Dan Petrescu a aratat din nou de ce este campioana ultimelor doua ediții și a facut un joc suficient pentru a obține toate punctele. FCSB a început tare în Gruia și…

- Sorin Frunza (42 de ani), fostul elev al lui Dan Petrescu (52) de la Unirea Urziceni, a vorbit in termeni laudativi despre tehnicianul cu 3 campionate ale Romaniei in palmares, in prezent antrenorul lui CFR Cluj. Vezi AICI clasamentul din Liga 1 in acest moment „Cat timp antreneaza Dan Petrescu in Romania,…

- Noul antrenor al echipei de fotbal Universitatii Craiova, Cristiano Bergodi, a declarat, vineri, intr-o interventie live pe pagina de Facebook a clubului, ca formatia sa are sanse sa castige in acest sezon titlul de campioana, aflandu-se la doar 4 puncte in spatele liderului CFR Cluj, potrivit Agerpres."Cu…

- Noul antrenor al echipei de fotbal Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, a declarat, vineri, intr-o interventie live pe pagina de Facebook a clubului, ca formatia sa are sanse sa castige in acest sezon titlul de campioana, aflandu-se la doar 4 puncte in spatele liderului CFR Cluj. "Cu domnul (Mihai)…