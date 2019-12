Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a invins-o pe Celtic, scor 2-0, și s-a calificat in șaisprezecimile de finala din Europa League. In celalalt meci al grupei, Rennes a trecut de Lazio cu același scor. Tragerea la sorți a „șaisprezecimilor” de finala va avea loc luni, 16 decembrie, ora 14:00;Indiferent de adversara, CFR Cluj…

- „Un punct macar, atat, un singur punct" are nevoie CFR Cluj si Dan Petrescu pentru a sarbatorii accesul in primavara Europa League. Pentru acest acces, CFR se va lupta de la distanta cu Lazio, care disputa ultimul meci, la aceeasi ora, pe terenul echipei Stade Rennais. Celtic este deja calificata, recent…

- CFR Cluj și Celtic se intalnesc joi, de la 19:55, in ultimul meci din faza grupelor Europa League. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. CFR Cluj - Celtic e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. CFR…

- ​Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, spune ca formația sa trebuie sa joace pentru victorie în meciul cu Celtic, de joi, care îi poate aduce calificarea în șaisprezecimile de finala ale Europa League. Tehnicianul numește aceasta posibila performanța "un mic miracol",…

- CFR Cluj a impresionat Franța, iar Giedrius Arlauskis i-a cucerit pe jurnaliștii din Hexagon. Campioana Romaniei a invins cu 1-0 Rennes, in etapa a patra din Europa League, iar fotbaliștii lui Dan Petrescu aproape s-au calificat in primavara europeana.Citește și: EXCLUSIV - Reorganizarea guvernului…

- CFR Cluj a invins-o pe Rennes, scor 1-0, și mai are nevoie de un singur punct pentru a se califica in șaisprezecimile de finala ale Europa League. Campioana Romaniei este pe locul 2 in grupa E, cu 9 puncte, cu unul sub Celtic. Urmatorul meci e pe 28 noiembrie, cu Lazio, la RomaVezi AICI clasamentul…

- CFR Cluj a invins-o pe Rennes, in grupele Europa League, și mai are nevoie de un punct in urmatoarele doua meciuri, cu Lazio și cu Celtic, pentru a se califica in primavara europeana. Campioana Romaniei este pe locul 2 in grupa E, cu 9 puncte, cu unul sub Celtic. ...

- CFR Cluj s-a apropiat de calificarea in optimile Europa League. Campioana Romaniei a caștigat meciul de acasa, din etapa a patra, in fața francezilor de la Rennes, scor 1-0, dupa ce a fost dominata tot meciul de echipa din Ligue 1. Rondon a marcat golul victoriei, dupa care a fost eliminat.Vezi…