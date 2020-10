Stiri pe aceeasi tema

- Echipa CFR Cluj este la egalitate cu TSKA Sofia, scor 0-0, joi seara, la pauza meciului de pe stadionul Vasil Levski, contand pentru prima etapa a grupei A a Ligii Europa, anunța news.ro.La cealalta partida din grupa, Young Boys conduce AS Roma cu 1-0, golul fiind marcat de Nsame, in minutul…

- Bulgarul Dimitar Berbatov (39 de ani) a prefațat meciul dintre ȚSKA Sofia și CFR Cluj, din grupele Europa League, și crede ca echipa lui Dan Petrescu pornește cu a doua șansa. ȚSKA Sofia - CFR Cluj e meciul care deschide grupa A din Europa League și se joaca astazi, de la ora 19:55. Partida poate fi…

- CFR Cluj va debuta in noua ediție de UEFA Europa League impotriva bulgarilor de la CSKA Sofia, joi seara, de la 19:55. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. Meciul dintre CSKA Sofia și CFR Cluj se va disputa cu spectatori in tribune, in ciuda pandemiei de coronavirus. ...

- Daca se califica in „16-imile” Europa League dintr-o grupa accesibila (AS Roma, Young Boys și ȚSKA Sofia), CFR Cluj ar ajunge la 5,5 milioane numai din bonusuri pentru calificari și rezultate, la care s-ar adauga doua milioane din market pool! La a doua prezența consecutiva in grupele Europa League,…

- Pe 29 octombrie, de la ora 22:00, vor avea loc meciurile: AS Roma - TSKA Sofia si CFR Cluj - Young Boys. In etapa a treia, la 5 noiembrie, AS Roma joaca impotriva CFR Cluj de la ora 19:55, iar Young Boys cu TSKA Sofia, de la ora 22:00. Pe 26 noiembrie este programata etapa a patra a…

- CFR Cluj le va avea drept adversare pe AS Roma, Young Boys și ȚSKA Sofia in grupa A din Europa League. Campioana Romaniei va juca primul meci din aceasta faza pe 22 octombrie, iar ultimul va avea loc pe 10 decembrie. Totul despre AS Roma, Young Boys și ȚSKA Sofia, adversarele lui CFR Cluj, aici Echipa…

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a analizat inainte de meciul cu Viitorul, grupa de Europa League din care face parte campioana Romaniei și spune ca grupa este una accesibila și vrea sa se califice din nou in primavara europeana. Echipa din Gruia face parte din Grupa A, alaturi de AS Roma, Young…

- CFR CLUJ este, pentru al doilea an la rand, singura echipa din Romania care a reușit sa ajunga in Grupele Europa League. Echipa antrenata de Dan Petrescu s-a calificat dupa ce a invins KuPS, acasa, la Cluj. CFR Cluj le va intalni in grupele Europa League pe AS ROMA, Young Boys Berna și o echipa... View…