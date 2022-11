CFR Cluj – Ballkani 1-0. Campioana României s-a calificat în play-off-ul pentru optimile Conference League CFR Cluj a invins-o, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, pe Ballkani, din Kosovo, in ultima etapa a grupei G a Conference League. In urma acestei victorii, campioana en-titre a Romaniei a incheiat grupa pe locul doi, calificandu-se in play-off-ul pentru optimile competitiei. In celalalt meci din grupa, Slavia Praga si Sivasspor au remizat, scor 1-1. Gruparea turca s-a calificat in optimile de finala, terminand grupa pe primul loc. Unicul gol al partidei din Gruia a fost inscris de Boateng, in minutul 17, cu un sut din careu. In minutul 32, gazdele au primit penalty, dupa ce Malele a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

