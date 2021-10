Stiri pe aceeasi tema

- Fara victorie în primele doua meciuri din grupele Conference League și învinsa de Rapid în ultima etapa din Liga 1,​ CFR Cluj are în fața un adversar foarte dificil: AZ Alkmaar. Dan Petrescu, antrenorul ardelenilor, a afirmat miercuri, într-o conferința de presa, ca se…

- Dan Petrescu nu și-a menajat elevii dupa infrangerea suferita in fața Rapidului. Antrenorul CFR-ului i-a criticat pe jucatorii liderului Ligii I, pentru rezultatul inregistrat la Mioveni. ”E clar ca n-a fost cel mai bun meci al nostru. Am intrat in teren pe varfuri. Nu ne-am batut, nu ne-am luptat.…

- FC Rapid a anuntat, joi, ca partida cu CFR Cluj, contand pentru etapa a XII-a a Ligii 1, se va disputa la Mioveni. Meciul va avea loc in 17 octombrie, de la ora 20:30. “Partida din etapa a 12-a dintre FC Rapid si campania en-titre, CFR Cluj, se va disputa duminica, 17 octombrie, de…

- Conținut oferit de: NetBet.ro CFR Cluj a debutat cu stangul in Conference League, fiind invinsa in deplasarea de la Jablonec, iar apoi a terminat la egalitate pe teren propriu cu danezii de la Randers. Urmatorul meci al lui CFR Cluj va avea loc joi, 21 octombrie de la ora 22:00, pe teren propriu,…

- Dan Petrescu a declarat, miercuri, într-o conferinta de presa, ca spera ca jucatorii sai sa se autodepaseasca la meciul cu Randers, din Conference League. Antrenorul echipei CFR Cluj a precizat ca Denis Alibec, Billel Omrani și Gabriel Debeljuh au revenit la antrenamentele echipei."N-am…

- Dan Petrescu anunța ca atacanții Denis Alibec (30 de ani), Gabriel Debeljuh (25) și Billel Omrani (28) au revenit la antrenamente și pot fi folosiți in partida cu Randers din grupele Conference League - etapa a doua. CFR Cluj – Randers se joaca joi, de la 19:45. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in…

- In mare criza de atacanți, CFR Cluj și Dan Petrescu ar putea conta maine, cu danezii de la Randers, pe doi dintre oamenii sai de gol, Denis Alibec și Billel Omrani, care au reluat antrenamentele cu echipa de la inceputul acestei saptamani. CFR Cluj – Randers, in grupele Conference League, se joaca joi,…

- Dan Petrescu (53 de ani), noul antrenor al lui CFR Cluj, a analizat in stilu-i caracteristic grupa campioanei Romaniei din Conference League. CFR Cluj, campioana Romaniei, a fost repartizata in grupa D, alaturi de AZ Alkmaar, Jablonec și Randers. „Inca nu am analizat foarte bine echipele din Conference,…