- ProSport anunța ca fanii celor doua echipe au cumparat 14.779 de tichete, dintre care 4592 sunt ale rapidiștilor. Deja tichetele de la zona VIP au fost epuizate. Sursa citata anunța ca in cele 36 de ore de cand biletele au fost scoase la vanzare, Clubul Sportiv al Armatei a adunat deja 62.828…

- Cristina Neagu crede ca daca CSM București sa nu va trece de campioana Franței, tot sezonul e compromis. "Metz joaca un handbal foarte bun, mai ales pe teren propriu", spune Cristina. Manșa tur a sfertului CSM București - Metz se joaca vineri, de la ora 20:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, joaca duminica, 1 aprilie, de la ora 18, in deplasare, cu Astra Giurgiu, in cea de-a treia etapa a play-off-ului Ligii 1 la fotbal. Meciul va fi transmis in direct, pe Digi Sport si Telekom Sport. Cele doua formatii s-au intalnit pana acum de 20 de ori, bilantul fiind…

- A doua etapa din play-off-ul Ligii 1 le aduce fata in fata pe CFR Cluj si FCSB, principalele favorite la castigarea titlului. Inaintea confruntarii de pe stadionul "Dr. Constantin Radulescu", diferenta din clasament dintre cele doua formatii este de doar doua puncte. In cazul unui succes, elevii lui…

- FCSB și Viitorul joaca intre ele in prima etapa din play-off-ul Ligii 1, de la ora 20:45, pe Arena Naționala din Capitala. Partida e in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look TV și in format liveTEXT pe GSP.ro. Vezi meciul liveTEXT Roș-albaștrii tocmai au fost devansați de U Craiova, iar in…

- Vasile Miriuta are motive serioase de ingrijorare inainte de meciul de azi cu FCSB. Antrenorul lui Dinamo se confrunta cu probleme de lot, dupa ce mai multi fotbalisti importanti s-au plans de probleme medicale. Cativa dintre fotbalistii dinamovisti s-au imbolnavit in aceasta saptamana, iar…

- Dinamo și FCSB vor juca duminica, de la ora 20:45, in derby-ul Ligii 1. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Ediția de azi a Gazetei Sporturilor dezvaluie ca pentru meciul cu FCSB, Vasile Miriuța, antrenorul lui Dinamo, pregatește trei schimbari…

- ATLETICO MADRID - VALENCIA LIVE in La Liga. ONLINE STREAM Digi Telekom - VIDEO. ATLETICO MADRID intalnește in VALENCIA in derby-ul din etapa a 22-a din LA LIGA. Meciul e LIVE VIDEO de la ora 21:45 pe DigiSport și Telekom Sport.