Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a anunțat, vineri, pe site-ul oficial, transferul portarului spaniol Jesus Fernandez (30 de ani). De-a lungul carierei, Fernandez a evoluat și pentru echipa a doua a celor de la Real Madrid, dar a bifat și doua partide la prima echipa a "galacticilor". "In 2014, portarul spaniol s-a aflat in…

- Campioana Romaniei se intarește pentru playoff-ul Europa League. Clujenii sunt pe punctul de a-și asigura serviciile a doua nume mari din fotbalul internațional. Mijlocașul ofensiv, Julio Baptista "Bestia (36 de ani)", și portarul Jesus Fernandez (30 de ani) sunt tot mai aproape de Gruia.Citește…

- Julio Baptista la CFR Cluj! La nici 24 de ore de la calificarea en fanfare in play-off-ul Europa League, CFR Cluj da una dintre cele mai mari lovituri de imagine din istoria fotbalului romanesc. In Gruia a ajuns fostul jucator al lui Real Madrid, Julio Baptista, acum in varsta de 36 de ani

- Transferul lui Cristiano Ronaldo (33 de ani) a fost anuntat oficial de Ronaldo prin intermediul unui comunicat de presa, potrivit ProSport. Portughezul a fost cedat de Real Madrid in schimbul a 105 milioane de euro.

- Transferul lui Cristiano Ronaldo a fost anuntat oficial de Ronaldo. Portughezul a fost cedat de Real Madrid in schimbul a 105 milioane de euro. „Astazi, Real Madrid vrea sa-si exprime recunostinta...

- Transferul lui Michael Essien (35 de ani) la CFR Cluj a fost in carți pana in ultima clipa, chiar daca tehnicianul Edward Iordanescu afirmase ca nu este interesat de serviciile fostului jucator al lui Chelsea, AC Milan și Real Madrid. Conform TV Digi Sport, Essien ar fi fost zilele trecute in cantonamentul…

- CFR Cluj se pregatește sa-și afle adversarul din turul II preliminar al UEFA Champions League. Pana la tragerea la sorți de la Nyon, ardelenii au fost aproape de o mega-lovitura pe piața transferurilor. Campioana a negociat cu Michael Essien, fostul star al celor de la Chelsea.

- Cazut in dizgratia lui Gigi Becali, dupa ce a avut evolutii modeste la FCSB si dupa ce s-a certat cu antrenorul Nicolae Dica, Denis Alibec (26 de ani) are sanse sa-si continue cariera tot in Liga I. CFR Cluj vrea sa profite de neintelegerile dintre atacant si patronul vicecampioanei. Ardelenii sunt…