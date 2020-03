Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a vorbit la conferința de presa inainte de duelul cu Sevilla, din 16-imile Europa League. Sevilla - CFR Cluj se joaca joi, de la ora 22:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look PlusIn tur, scorul a fost…

- Atacantul Ciprian Deac a declarat, joi seara, ca CFR Cluj ar fi putut obtine victoria in meciul cu FC Sevilla, daca ar fi avut si putin noroc."Dupa gol, ne-am retras, dar Sevilla este o echipa de valoare, ne-a presat foarte mult. Cu putin noroc, puteam obtine victoria. In Spania, ei pornesc…

- Inainte de CFR Cluj - FC Sevilla, Julen Lopetegui (53 de ani) a susținut o conferința de presa in care a vorbit despre partida din „Gruia” de joi seara, contand pentru „16-imile” Europa League. CFR Cluj - FC Sevilla se joaca joi, de la ora 19:55, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV…

- UEFA a introdus sistemul de asistenta video si in Europa League, odata cu startul fazelor eliminatorii. Astfel, partida pe care campioana Romaniei, CFR Cluj, o va disputa joi, in Gruia, in fata FC Sevilla, va beneficia de sistemul VAR. Meciul va fi condus de o brigada din Germania cu Deniz Aytekin…

- UEFA a introdus sistemul de asistenta video si in Europa League, odata cu startul fazelor eliminatorii, informeaza FRF.Astfel, partida pe care campioana Romaniei, CFR Cluj, o va disputa joi, in Gruia, in fata FC Sevilla, va beneficia de sistemul VAR. Meciul va fi condus de o brigada…

- Pentru o saptamana, prioritatea lui Dan Petrescu este meciul din șaisprezecimile Europa League contra celor de la FC Sevilla de joia viitoare. Primul meci se desfașoara acasa, pe stadionul din Gruia. Mai mult,...

- Gaz Metan Mediaș și CFR Cluj se intalnesc in aceasta seara, de la ora 20:00, in etapa cu numarul 24 din Liga 1. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus. ...

- CFR Cluj a caștigat partida cu Astra, scor 2-0, și revine pe locul 1 in Liga 1 (Burca '23, Culio '84). Dan Petrescu (51 de ani) afirma ca va ramane la campioana Romaniei. Vezi AICI programul etapei #21 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat din Liga 1 ...despre meciul cu Astra: „Astazi a fost o…