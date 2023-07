Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj și Adana Demirspor au remizat, joi, pe stadionul „Dr. Constantin Radulescu”, scor 1-1, in prima manșa a turului II preliminar din Conference League. CFR Cluj a deschis scorul in minutul 6 prin Betancor. Scorul final a fost stabilit de Stambouli, in minutul 77. Returul este programat la data…

- Echipa CFR Cluj a invins vineri seara, in deplasare, scor 3-1, formatia UTA Arad, intr-un meci contand pentru etapa a doua a Superligii. Clujenii sunt noii lideri ai campionatului, cu sase puncte din doua meciuri.Prima repriza de la Arad a fost una cu multe evenimente. A fost, mai intai, golul spectaculos…

- Echipa CFR Cluj a invins sambata seara, pe teren propriu, scor 2-0, formatia Politehnica Iasi, in prima etapa din Superliga, si a devenit lider in clasament, inforemaza News.ro.Meciul de la Cluj a inceput cu un gol anulat formatiei oaspete, in minutul 4. Andrei Gheorghita a profitat de o eroare uriasa…

- Adana Demirspor il transfera pe Nani. Jucatorul de 36 de ani a venit in Turcia sa negocieze contractul. Portughezul a jucat in cariera la Sporting, Manchester United, Fenerbahce, Valencia, Lazio și Melbourne Victory. Duelul cu Adana Demirspor nu se anunța deloc simplu pentru CFR Cluj. Cu doua saptamani…

- Edinson Cavani (36 de ani), atacantul Valenciei, ar fi dorit cu insistența de Adana Demirspor, adversara lui CFR Cluj din preliminariile Conference League. Starul uruguayan a ajuns la Valencia anul trecut, liber de contract dupa desparțirea de Manchester United. Acum ar putea schimba din nou campionatul.…

- CFR Cluj Napoca a caștigat joi meciul de baraj cu U Craiova 1948 contand pentru un loc in UEFA Conference League. Clujenii s-au impus la limita, cu 1-0, cu un gol marcat in prima repriza de prelungiri, dupa ce dupa 90 de minute scorul a fost 0-0. Oltenii au terminat meciul in 9 oameni, iar Adrian Mititelu,…

- Singura faza controversata a primei reprize din CFR Cluj - FCU Craiova a avut loc in minutul minutul 8. Cristi Manea a atins mingea cu mana in interiorul careului, dar Istvan Kovacs nu a dictat penalty. Ion Craciunescu a analizat faza și i-a dat dreptate „centralului”. Istvan Kovacs nu a avut mult…

- Volei Alba Blaj este din nou CAMPIOANA ROMANIEI! A invins CSM Targoviște și a obținut al șaptelea titlu Este sarbatoare la Blaj. Volei Alba Blaj este din nou campioana Romaniei. CSM Volei Alba Blaj a obținut cel de-al șaptelea titlu de Campioana a Romaniei, dupa ce a invins-o pe CSM Targoviște in meciul…