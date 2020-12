Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, Edward Iordanescu a fost prezentat oficial drept noul antrenor al echipei CFR Cluj. Dejenii Catalin Itu și Ciprian Deac au un nou antrenor. La doi ani si jumatate distanta de la ultima ”aventura” pe banca feroviarilor, Edi Iordanescu a revenit in Gruia pentru a duce mai departe munca lui Dan…

- Dan Petrescu și-a anunțat, luni, demisia de pe banca tehnica a echipei CFR Cluj, iar pe lista scurta pentru inlocuitorii sai se numara și Adrian Mutu.Fostul mare international roman este, alaturi de Edi Iordanescu, Marius Sumudica si, mai nou, Laurentiu Reghecampf, intre numele analizate de conducere…

- Alin Minteuan (43 de ani) este noul antrenor al divizionarei secunde CSM Reșița. Alin Minteuan, ultima data secundul lui Dan Petrescu la CFR Cluj, este inlocuitorul lui Alexandru Pelici pe banca celor de la CSM Reșița. Acesta ia echipa intr-o situație dificila, de pe locul 18, cu doar 8 puncte stranse…

- CFR Cluj a anunțat oficial transferul lui Syam Ben Youssef (31 de ani), fundaș central liber de contract, ultima data la Denizlispor, in Turcia. Așa cum GSP v-a anunțat in exclusivitate, CFR Cluj l-a adus pe stoperul Ben Youssef, fotbalist de naționala. Acesta a jucat la Cupa Mondiala din 2018 alaturi…

- CFR Cluj l-a imprumutat pe Mihai Butean (23 de ani, fundaș dreapta) la Gaz Metan. Fotbalistul a evoluat pentru medieșeni și in partea a doua a sezonului precedent, tot sub forma de imprumut. CFR 1907 Cluj și Gaz Metan Mediaș au ajuns la un acord privind imprumutul fundașului Mihai Butean pana la finalul…