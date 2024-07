Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu (56 ani), tehnicianul celor de la CFR Cluj, cunoscut pentru organizarea defensiva, s-a aratat dezamagit de modul in care „feroviarii” au stat atat in aceasta seara, cu Rapid, 2-2, cat și in partida de etapa trecuta cu Dinamo, caștigata de trupa din Gruia cu 3-2. CFR Cluj a condus in doua…

- CFR Cluj a ratat in prelungiri victoria din Giulești și s-a terminat 2-2 cu Rapid. Rrahmani (54) și Hasani (90+7) au reușit golurile gazdelor, in timp ce Birligea (28) și Michael (76) au marcat pentru clujeni. Reporterii GSP au fost pe stadion și va prezinta cele mai interesante detalii vazute la fața…

- Daniel Birligea (24 de ani) a deschis scorul in minutul 28 al meciului Rapid București – CFR Cluj din pasa lui Ciprian Deac (38 de ani). Atacantul „feroviarilor” a avut o atitudine provocatoare dedicata fanilor giuleștenilor. Daniel Barligea a fost injurat de tot stadionul in momentul in care a marcat.…

- In aceasta seara de la ora 22 are loc partida derby din etapa a 2-a din Superliga, in care CFR Cluj intalnește, in deplasare, pe Rapid București.Meciul din Giulești se anunța echilibrat, ambele echipe avand pretenții la un loc in play-off și chiar la obținerea titlului. La conferința de presa , Dan…

- CFR Cluj a caștigat cu emoții prima etapa din Superliga, 3-2 cu Dinamo, iar sambata seara va juca in Giulești contra Rapidului de la ora 22:00. Dan Petrescu (56 de ani) n-a mai caștigat de 16 ani in Grant, iar știe ca Rapid pornește cu un avantaj extrem de important. Dan Petrescu are planuri mari la…

- Meciul vedeta al etapei #2 din Superliga se joaca sambata seara pe Giulești. Rapid - CFR Cluj este duelul echipelor care lupta și in actualul sezon la caștigarea campionatului. Confruntarea i-a fost incredințata arbitrului Istvan Kovacs, gafeurul sezonului trecut, „centralul” avand cele mai multe erori…

- Derby-ul etapei se joaca sambata seara in Giulești, iar Dan Petrescu are emoții in duelul contra Rapidului. Statistica nu e deloc de partea „Bursucului”, iar acest lucru ii da frisoane inaintea duelului contra giuleștenilor. Dupa victoria spectaculoasa 3-2 cu Dinamo, CFR Cluj vine la București pentru…

- Jayson Papeau, extrema de la Rapid, a raspuns dupa declarațiile lui Robert Nița. Fostul atacant a oferit detalii despre un conflict intre francez și Bogdan Lobonț, antrenorul interimar din Giulești. „Am aflat ca Lobont certa un strain la pauza meciului cu CFR Cluj, iar ala i-a zis: «Prietene, tactic…