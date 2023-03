Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Balaj, președintele campioanei CFR Cluj, susține ca va trimite catre FRF și CCA o serie de imagini care sa demonstreze ca Anton Maglica a fost in poziție regulamentara la golul marcat in prelungirile remizei cu Rapid, scor 2-2. In prelungirile meciului, campioana a reușit sa trimita mingea…

- Partida dintre Sepsi OSK și FCU Craiova, suspendata din cauza scandarilor xenofobe ale fanilor echipei din Banie, se va rejuca din minutul 1, in urma deciziei dictate de Comisia de Recurs a FRF. Comisia de Recurs a decis ca partida disputata la Sf. Gheorghe la finalul lunii ianuarie și suspendata de…

- Cristi Balaj anunța noi transferuri la CFR Cluj! La finalul partidei Sepsi – CFR Cluj, 2-2, care a contat pentru etapa a 29-a a Ligii 1, Balaj a dezvaluit ca formația din „Gruia” iși dorește sa mai transfere un atacant. In prezent, campioana Romaniei se afla pe locul 2 din Liga 1, cu 60 de […] The post…

- Marko Dugandzic a vorbit despre faza penalty-ului de la Rapid – Chindia 2-0, partida care a contat pentru etapa a 27-a a Ligii 1. In urma acestei victorii, Rapid a urcat pe locul 3 din Liga 1, cu 49 de puncte obținute dupa 27 de meciuri jucate. Marko Dugandzic a fost transferat de Rapid, in […] The…

- Mihai Stoica a fost in extaz dupa ce Rapid si CFR Cluj au pierdut derby-urile jucate cu echipele din Craiova. FCSB poate fi marea castigatoare a etapei, daca va invinge in partida cu FC Voluntari. Victoria celor de la FC U Craiova din Giulesti o poate aduce pe FCSB peste Rapid in clasament, cu 5 […]…

- Nicolae Dica s-a declarat fermecat de golul inscris de Malcom Edjouma in CFR Cluj – FCSB 0-1, derby-ul din etapa a 24-a din Liga 1. Edjouma a inscris in minutul 88 golul victoriei pentru FCSB, cu o scarița din șase metri, dupa o pasa a lui Tavi Popescu. „Dicanio” considera ca reușita lui Malcom Edjouma…

- Mihai Stoica se teme de un jucator al campioanei Romaniei inaintea derby-ului CFR Cluj – FCSB, din etapa a 24-a a Ligii 1. Managerul general al ros-albastrilor este ingrijorat de ceea ce ar putea reusi veteranul Ciprian Deac in confruntarea din Gruia care va fi duminica, de la ora 21:00, in format LIVE…

- Dupa 21 de runde, CFR Cluj ocupa locul doi in Liga 1, la un punct in spatele Farului Constanța. CFR Cluj, campioana Ligii 1 in ultimele cinci sezoane, a facut patru transferuri in aceasta pauza de iarna: Anton Maglica, Bogdan Țiru, Adrian Peteleu și Ermal Krasniqi.Meciurile din Liga 1 se vor relua pe…