- FC Viitorul a invins cu 2 1 in semifinala CFR Cluj.Astazi s a disputat, la Mogosoaia, semifinala Ligii Elitelor Under 19 jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2001 , intre FC Viitorul U 19 si CFR Cluj U 19.Dupa cum se precizeaza pe academiahagi.ro, chiar daca prima repriza a fost controlata de constanteni,…

- FC Viitorul castigat sezonul regulat in Seria Est a Ligii Elitelor. In cealalta semifinala, se intalnesc UTA si Dinamo Bucuresti. Campioana Romaniei va reprezenta tara noastra in editia 2020 2021 a Ligii Campionilor pentru juniori. Campionatul fotbalistic al Ligii Elitelor Under 19 este singura competitie…

- Atacantul George Țucudean (29 de ani) poate prinde un nou transfer important. E dorit in Grecia, de Panathinaikos. George Țucudean nu și-a prelungit contractul cu CFR Cluj, dar nu duce lipsa de oferte. Atacantul poate adauga un nou club important in CV, dupa Dinamo, Standard Liege, Charlton, FCSB, Viitorul…

- In meciul contand pentru Supercupa Romaniei, FC Viitorul a invin CFR Cluj cu 1 0. Golul i a apartinut, cu o super executie, lui Andrei Artean, in finalul partidei. In sapte ani de Liga 1, FC Viitorul a cucerit la seniori trei trofee: campionatul, Cupa si Supercupa Romaniei. S a scurs un an de cand FC…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat, vineri, ca gruparile Hermannstadt si Turris-Oltul Turnu Magurele au primit in apel licenta pentru participarea in Liga I, sezonul 2020/2021.Vineri s-a incheiat procesul de acordare a licentei cluburilor care au solicitat licenta de participare la campionatul…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a cerut schimbarea mijlocasului Ionut Vina dupa o pasa gresita in meciul cu CFR Cluj. Vina intrase pe teren in minutul 33, in locul lui Lucian Filip, accidentat si a fost schimbat la randul lui in minutul 62, cu Ovidiu Morutan. El il considera pe fotbalistul transferat…

- Gigi Becali (61 de ani), patronul FCSB, a vorbit despre transferul lui George Țucudean (29), in prezent atacantul lui CFR Cluj, la CS Universitatea Craiova. Finanțatorul roș-albaștrilor considera ca Dan Petrescu (52), tehnicianul ardelenilor, știe exact de ce renunța la jucatorul transferat in 2017…