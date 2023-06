Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj s-a calificat in Europa pentru al șaselea an consecutiv in cupele europene. Va fi a patra reprezentata a Romaniei in sezonul viitor, dupa ce a invins-o pe FCU Craiova, scor XX-XX, in barajul pentru Conference League. Campioana precedentelor 5 sezoane și-a pierdut coroana și a avut mari emoții…

- Șahtior Soligorsk, campioana Belarusului din sezonul trecut, a fost deposedata de titlul de campioana in țara ex-sovietica, fiind acuzata de trucare de meciuri și oferirea de bani, in mod ilegal, altor echipe din liga. Federația de Fotbal din Belarus a anunțat ca, pe langa retragerea titlului de campioana,…

- CSA Steaua trece din nou prin momente foarte grele. Echipa de fotbal nu are drept de promovare și exista chiar riscul sa fie retrogradata, din cauza unor probleme juridice și financiare. Termenul limita pentru rezolvarea acestor situații este 31 mai 2023. CSA Steaua risca sa ajunga in Liga 3. Probleme…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat vineri lista cluburilor care au primit licența UEFA, care le permite sa participe in sezonul urmator al cupelor europene, daca vor obține pe teren acest drept.

- Federația Romana de Fotbal a publicat azi lista echipelor care a primit licența UEFA pentru sezonul 2023-2024. Astfel, 11 cluburi din Liga 1 au aplicat pentru a primi dreptul de a participa in cupele europene in sezonul viitor. Iar toate au primit licența. ...

- FCU Craiova a anunțat pe contul oficial de Facebook ca a primit din partea FRF licența pentru participarea in competițiile organizate de UEFA, in sezonul 2023/24. Trupa lui Adrian Mititelu spera sa ajunga in Conference League, prin barajul din play-out, apoi finala cu locul 3 din play-off. Exista insa…

- Clubul FC Barcelona are probleme uriașe. UEFA a desemnat astazi, 23.03.2023, inspectorii care vor analiza „cazul Negreira”, ancheta in care gruparea catalana este acuzata ca a platit multe milioane de euro unui fost șef la Comisiei Tehnice a Arbitrilor. In cazul in care situația este dovedita, gruparea…

- UEFA ar putea exclude FC Barcelona din cupele europene in sezonul viitor, ca urmare a scandalului cu privire la plati ale gruparii catalane catre fostul vicepresedinte al comisiei arbitrilor, Enriquez Negreira, sustine cotidianul El Confidencial, potrivit RMC Sport.UEFA urmareste indeaproape acest…