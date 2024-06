Stiri pe aceeasi tema

- FCSB joaca acum al doilea amical al verii. Adversari sunt olandezii de la Almere City. Meciul a inceput la ora 17:00 și e liveTEXT pe GSP.ro. FCSB - Almere, live de la ora 17:00 FCSB a anunțat ca meciul se va disputa fara spectatori și nu va fi transmis in direct. Partida este programat la baza de pregatire…

- Campioana județeana din Cluj, Vulturul Mintiu Gherlii va evolua astazi, de la ora 18:00, contra celor de la Barcau Nușfalau, campioana județului Salaj. Meciul va conta pentru manșa tur a barajului de promovare in liga a treia. „Suntem pregatiți sa caștigam, suntem cu toții conștienți de ce putem realiza.…

- Campioana europeana en titre, Italia, a debutat cu dreptul la EURO 2024, din Germania, castigand cu 2 1 meciul cu Albania, din grupa B.Scorul a fost deschis insa de Albania, prin Nedim Bajrami, care a punctat in secunda 24 a partidei, acesta devenind cel mai rapid gol din istoria Campionatului European…

- Campionatul European de fotbal a inceput, vineri, la Munchen, cu meciul Germania – Scotia, din grupa A. Partida a fost arbitrata de francezul Clement Turpin. Echipa Germaniei a invins formația Scoției cu scorul de 5-1 (3-0), vineri seara, pe Football Arena din Munchen, in Grupa A a Campionatului European…

- Dupa 9 ani, FCSB e campioana Romaniei! A invins-o pe Farul, 2-1, in etapa a 7-a din play-off și și-a adjudecat titlul in Superliga. LPF a decernat trofeul la meciul cu CFR Cluj. Fotoreporterul Raed Krishan a fost „all-in” pe toata durata zilei. Dupa 9 ani de pauza, FCSB este campioana Romaniei. Iar…

- Deși a pierdut, la București, meciul cu CFR Cluj, FCSB a sarbatorit caștigarea titlului de campioana a Romaniei. Meciul FCSB – CFR Cluj, disputat in seara de sambata, 11 mai 2024, s-a incheiat cu scorul de 0-1 (0-0) pentru CFR Cluj. Partida s-a disputat in cadrul etapei a 9-a pe Arena Naționala din…

- Dinamo s-a impus in meciul al treilea al finalei Superligii Naționale, caștigand sambata in fața rivalei din Ghencea cu 10-9 (3-4, 2-2, 3-3, 2-0). Scorul general a devenit 2-1 pentru Steaua. Dinamo a reușit o revenire fantastica in meciul al treilea al finalei Superligii Naționale, una care se disputa…

- Echipa galben-albastra a clubului FC Olimpia Satu Mare a obținut o victorie categorica, scor 2-0, impotriva formației Sanatatea Cluj intr-un meci de Liga 3, demonstrandu-și superioritatea pe teren. Meciul, desfașurat pe Stadionul Someșul, i-a vazut pe elevii lui Giuseppe Funicello dominandu-și adversarii…