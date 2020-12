Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a fost invinsa, joi, in deplasare, cu scorul de 2-1 (0-0), de Young Boys Berna, in etapa a VI-a, ultima, a Grupei A a Ligii Europa. Acest rezultat, influentat de un penalti usor acordat de arbitrul francez Benoit Bastien, a dus la eliminarea clujenilor din Liga Europa. CFR a terminat cu doi…

- Edi Iordanescu, noul antrenor al echipei CFR Cluj, va incepe cu un sistem 4-2-3-1 meciul cu echipa elvetiana Young Boys Berna, care are loc joi seara pe Stadionul Wankdorf din Berna, in ultima etapa a Grupei A a competitiei de fotbal Europa League. Iordanescu l-a titularizat pe Cristian Manea…

- Young Boys a condus cu 3-0, prin golurile marcate de Nsame "19 (penalti), Fassnacht "24 si Lucas "27 (autogol). Pentru gazde au inscris Schulz "53 (penalti) si Sorgic "65. Young Boys este lider in clasament, cu 21 de puncte, iar FC Lucerna este pe sapte, cu 9 puncte. Pentru echipa Young Boys Berna urmeaza,…

- Formatia CFR Cluj a fost invinsa, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 0-2, de echipa AS Roma, in etapa a patra a grupei A a Ligii Europa. AS Roma s-a calificat in 16-imile competitiei. Pe stadionul „Dr. Constantin Radulescu", au marcat Debeljuh ("49-autogol) si Veretout ("67-penalty). Penaltiul…

- Formatia CFR Cluj este la egalitate cu echipa AS Roma, scor 0-0, la pauza meciului de pe teren propriu, contand pentru etapa a patra a grupei A a Ligii Europa. In cealalta partida din grupa, Young Boys Berna a invins in deplasare TSKA Sofia, scor 1-0, astfel ca in acest moment clasamentulu…

- Ionuț Rada (38 de ani), dublu campion cu CFR Cluj, ține pumnii stranși fostei sale echipe in meciul cu Young Boys Berna. Fostul fundaș a inscris un gol decisiv impotriva unei formații din Elveția. Se intampla in urma cu 10 ani, cand CFR Cluj o invingea pe Basel in debutul campaniei de calificare in…

- Ionuț Rada (38 de ani), dublu campion cu CFR Cluj, ține pumnii stranși fostei sale echipe in meciul cu Young Boys Berna. Fostul fundaș a inscris un gol decisiv impotriva unei formații din Elveția. Se intampla in urma cu 10 ani, cand CFR Cluj o invingea pe Basel in debutul campaniei de calificare in…

- ​Tehnicianul formatiei Young Boys Berna, Gerardo Seoane, a declarat, miercuri, într-o conferinta de presa, ca meciul cu CFR Cluj, din Liga Europa, va fi foarte greu, deoarece clujenii sunt o echipa foarte omogena si puternica."Ca orice joc international, va fi foarte greu din punct…