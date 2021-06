CFR Cluj a făcut egal cu Ludogoreţ, scor 1-1, într-un meci amical Formatia CFR Cluj a remizat, sambata, scor 1-1, cu echipa Ludogoret Razgrad, intr-un meci amical disputat in cadrul cantonamentului din Austria, potrivit news.ro. Ludogoret a deschis scorul in minutul 35, prin Claudiu Keseru. CFR Cluj a egalat prin Biller Omrani, in minutul 52. Clujenii au inceeput jocul in formula: C. Balgradean - M. Susic, R. Bouhenna, M. Cestor, I. Latovlevici - R. Sigurjonsson, J. Rodriguez - C. Deac, A. Tahiri, C. Petrila - B. Omrani. Pe parcurs au intrat Paun, Manea, Figueiredo, Ciobotariu, Hoban, Costache, Rondon, Debeljuh, Itu, Camora si Butean. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

