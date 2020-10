Stiri pe aceeasi tema

- Fundașul cu origini congoleze a fost utilizat ca aparator stânga în meciul de la Voluntari, însa nu a putut termina meciul pe teren din cauz unei accidentari. Cestor s-a accidentat singur și a suferit o accidentare la…

- Mike Cestor (28 de ani), titular in stanga apararii pentru CFR Cluj in partida cu FC Voluntari (1-0) de ieri, a parasit terenul in minutul 64 al meciului, accidentat. Astazi, s-a aflat diagnosticul congolezului: ruptura de tendon ahilean. Dan Petrescu a primit o veste teribila. CFR Cluj nu se va putea…

- CFR Cluj a caștigat meciul cu FC Voluntari, 2-0l, dar l-a pierdut pe fundașul Mike Cestor (28 de ani), care s-a accidentat in repriza secunda. CFR Cluj - Young Boys Berna, in etapa a doua din grupele Europa League, se joaca joi, de la 22:00. Meciul va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.ro și in direct…

- Mike Cestor (28 de ani), titularizat de Dan Petrescu in FC Voluntari - CFR Cluj, a parasit terenul in minutul 64 al partidei, dupa ce a suferit o accidentare. In momentul in care se pregatea sa loveasca mingea, Cestor a cazut pe gazon, acuzand probleme in zona tendonului. Deși nu a calcat stramb și…

- Regele Harald al V-lea al Norvegiei va fi supus unei interventii chirurgicale saptamana aceasta pentru inlocuirea unei valve cardiace, a informat joi intr-un comunicat Palatul Regal din Oslo, potrivit Reuters, potrivit Agerpres.Monarhul in varsta de 83 de ani, care nu are in mod oficial puteri…

- Kassandra Rotariu, fetița care a indurat 49 de operații pana la varsta de 15 ani, a intrat la unul dintre cele mai bune licee din Timișoara, la „Liceul Teoretic William Shakespare”. Tanara s-a adaptat rapid in colectivul liceului, se ințelege bine cu profesorii și colegii, iar pentru ca are spirit organizatoric…

- Meciurile Astra – Sepsi OSK si CFR - AFC Hermannstadt se vor disputa cu incepere de la orele 19.00, respectiv 21.30, anunța news.ro.Programul etapei a 3 a Ligii I este urmatorul: Vineri, 11 septembrie Ora 18.00 FC Arges - UTA AradOra 21.00 FC Dinamo 1948 - FC BotosaniSambata,…

- Fundasul Alexandru Pascanu a fost imprumutat, vineri, de CFR Cluj la formatia spaniola de liga secunda SD Ponferradina, a anuntat campioana Romaniei la fotbal pe pagina sa de Facebook. Pascanu, care va implini 22 de ani pe 28 septembrie, a evoluat in prima parte a carierei la Leicester City, iar in…