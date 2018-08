Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Cai Ferate 'CFR' SA informeaza ca la aceasta ora circulatia feroviara este inchisa pe intervalul Gradinari - Chiajna fir II de circulatie (fir I este inchis pentru lucrari) din cauza unei defectiuni tehnice produse la linia de contact, urmare ruperii pantografului la locomotiva…

- Furtunile din județul Neamț au afectat serverele Inspectoratului Școlar Neamț, astfel ca instituția are mari dificultați in desfașurarea activitații. Descarcarile electrice au lasat fara energie electrice au lasat fara curent zeci de gospodarii, iar fluctuațiile de tensiune au scos din funcțiune calculatoarele.…

- UPDATE: Circulatia feroviara este blocata vineri seara intre Predeal si Timisu de Sus din cauza unor arbori prabusiti pe calea ferata, care au rupt firul de contact pe ambele directii de mers si face imposibila circulatia spre si dinspre Brasov, informeaza CFR SA. Trenurile aflate in circulatie…

- Circulatia feroviara este intrerupta, marti dimineata, pe Valea Oltului, intre statiile Caineni si Valea Marului dupa ce un tir a cazut pe calea ferta, informeaza CFR SA. TIR- ul este incarcat, iar...

- Trenurile care traverseaza zona Roman , dinspre Bacau sau dinspre Suceava, sunt tractate de o locomotiva Diesel dupa ce alimentarea cu energie electrica a liniei ferate a fost intrerupta din cauza unui copac prabusit in urma ploilor abundente.

- Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA informeaza ca la aceasta ora circulatia feroviara intre statiile Timisu de Sus-Predeal se desfasoara doar pe firul II, firul I fiind inchis pentru remedierea deranjamentelor produse la linia de contact, in cursul noptii de 13 spre 14 iunie, de copacii prabusiti…

- In minivacanța prilejuita de Sarbatoarea Rusaliilor capacitatea de transport este adaptata la evoluția și dinamica traficului de pasageri. Astfel, in perioada 24 – 29 mai sunt suplimentate cu vagoane trenurile catre cele mai solicitate destinații in limita parcului de material rulant disponibil si sunt…