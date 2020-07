Tot mai multe cluburi insista pentru oprirea sezonului sau macar iau in calcul scenariul in care va fi inghețat campionatul. Cum echipele nu au disputat același numar de meciuri, o soluție pe care LPF o ia in calcul ar constitui-o respectarea unui clasament calculat pe baza procentului de puncte caștigate din totalul partidelor bifate. CFR Cluj pastreaza titlul de campioana, iar Dinamo evita retrogradarea fara emoții, cu cateva locuri deasupra liniei roșii. ...