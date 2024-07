Stiri pe aceeasi tema

- Pentru multi oameni, vara este strans legata de sentimentul de libertate. Libertatea de a explora un oras nou, libertatea timpului petrecut in natura, libertatea de a calatori cu prietenii vechi, dar si cu oameni noi pe care ii poti cunoaste pe parcurs. O reducerea se acorda categoriilor de calatori…

- Turiștii romani au acum o noua destinație de vacanța la doar un zbor distanța. Compania aeriana Wizz Air a anunțat lansarea unei noi rute directe, de la București la Izmir, cu zboruri operate de trei ori pe saptamana. Aceasta noua conexiune va imbunatați semnificativ opțiunile de calatorie pentru pasagerii…

- Executivul are pe ordinea de zi a ședinței de joi proiectrul de hotarare de guvern pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la 3.300 de lei brut la 3.700 de lei brut.

- Guvernul de la Moscova a dat instructiuni Gazprom sa nu plateasca dividende pentru 2023, conform unui decret publicat pe site-ul companiei de stat. Compania a raportat primele pierderi anuale incepand din 1999, iar vanzarile catre Europa au scazut la jumatate anul trecut.

- Multe orașe din Europa au inceput sa impuna taxe turistice sau sa le mareasca pe cele existente. Aceste taxe sunt folosite pentru a ajuta la intreținerea infrastructurii turistice și pentru a gestiona impactul turismului masiv asupra comunitaților locale.

- Compania a raportat ca vanzarile pentru tratamentul sau injectabil pentru slabit Wegovy au crescut de peste doua ori, la peste 9,38 miliarde de coroane daneze (1,4 miliarde de dolari). Novo Nordisk, care produce, de asemenea, tratamentul pentru diabet Ozempic, a spus ca cresterea vanzarilor a compensat…

- Poșta Romana estimeaza ca vineri se va apropia de procentul maxim de livrare al pensiilor, insa vor fi „cazuri excepționale”, in care unii romani nu vor primi pensia inainte de Paște. „Cei aflati in situatia aceasta isi vor putea ridica pensia in cursul saptamanii viitoare de la oficiile postale”, transmite…

- Decizia Aeroportului Iași de a crește semnificativ taxele pare sa aiba consecințe negative. Compania aeriana Ryanair și-a revizuit planurile de extindere pe acest aeroport. Compania low cost irlandeza Ryanair iși va revizui planul de creștere pentru Aeroportul Iași in sezonul de vara 2024. Motivul consta…